شكري يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في السودان ومراعاة مصالح الشعب

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتوفير ممرات آمنة ومراعاة مصالح الشعب السوداني.

وأضاف "شكري" خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن مصر وجنوب السودان لهما اتصال مباشر مع كافة الأطياف السودانية، وتعملان سويًا من أجل تحقيق الاستقرار ليس فقط في السودان وإنما في المنطقة بصفة عامة.



ووصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم /الثلاثاء/ إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "سامح شكري وزير الخارجية يصل إلى جوبا في جنوب السودان".

وكان شكري بدأ أمس /الاثنين/ جولة إلى كل من إنجامينا وجوبا، في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.