عودة الارتفاع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 مايو

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 10 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.



حالة الطقس اليوم



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة ما بين الـ 3 و4 درجات مئوية بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث من المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتصل ذروة الارتفاعات غدًا الخميس.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 21

الإسكندرية 26 - 17

الإسماعيلية 33 - 18

الأقصر 37 -19

قنا 37 - 19

سوهاج 37 - 21

المنيا 35 - 22

