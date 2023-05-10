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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

صدى البلد

وجَّه دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، الشكر إلى جمهورية مصر العربية، على جهودها المبذولة على مدار الساعة لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف "اللوح" في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أنَّ جريمة العدوان الإسرائيلي في غزة غير مبررة وتُضاف إلى سلسة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن إسرائيل في ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نيتنياهو تتنافس فيما بينها على سفك دماء الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات خارج القانون.

وذكر سفير فلسطين لدى القاهرة، أنه قبل هذه العملية الإجرامية وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية هذا العام "110 شهداء"، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يرحل من فلسطين حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالسيادة الكاملة على أرضه.

وأوضح أنَّ مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية.

واستشهد 13 مواطنًا، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر أمس الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

 

 

 

فلسطين مصر العدوان الإسرائيلي غزة الاحتلال الاسرائيلي

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