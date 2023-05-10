عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع، حيث تبدأ درجات الحرارة تدريجيا خاصة خاصة خلال فترة النهار تتجه نحو الارتفاع.

وأشارت إلى أن البرودة من الممكن أن تكون خلال فترات الليل، خاصة فترة الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أننا من الممكن أن نتأثر بموجات ارتفاع فى درجات الحرارة، يكون تكرارها أكثر من موجات انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري 31 درجة مئوية، و26 درجة على السواحل الشمالية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع تكون غدا الخميس، لأن العظمي تصل إلى 32 إلى 33 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبري، و40 درجة على جنوب الصعيد، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، وبالتالي نشعر بالأجواء الحارة بالنسبة للمحافظات الشمالية، خاصة القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية فصل الربيع منار غانم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

كأس العرب.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لمواجهة نظيره السوداني

التعاقد مع لاعب فيوتشر شرط كولر للموافقة على رحيل ديانج

وزير المالية: 5 أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الذعر في بريطانيا.. ما القصة؟

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ