تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع، حيث تبدأ درجات الحرارة تدريجيا خاصة خاصة خلال فترة النهار تتجه نحو الارتفاع.

وأشارت إلى أن البرودة من الممكن أن تكون خلال فترات الليل، خاصة فترة الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أننا من الممكن أن نتأثر بموجات ارتفاع فى درجات الحرارة، يكون تكرارها أكثر من موجات انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري 31 درجة مئوية، و26 درجة على السواحل الشمالية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع تكون غدا الخميس، لأن العظمي تصل إلى 32 إلى 33 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبري، و40 درجة على جنوب الصعيد، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، وبالتالي نشعر بالأجواء الحارة بالنسبة للمحافظات الشمالية، خاصة القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.