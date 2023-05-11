أخبار السيارات| تظهر رسيماً لأول مرة مرسيدس E Class L موديل 2024 ..مناسبة للبنات.. شانا بيني الهاتشباك بـ 55 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

كشفت شركة مرسيدس بينز عن سيارتها الجديدة مرسيدس E Class L موديل 2024 ، وتنتمي E Class L الي فئة السيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، وتم الكشف عن مرسيدس E Class L بداخل السوق الصيني للسيارات، وذلك لأهمية سوق السيارات الصيني لدي شركات السيارات.

يتوافر في سوق السيارات المصرية العديد من السيارات المستعملة التي تناسب المواطنين ومنهم البنات، حيث أن الفتيات دائما ما يبحثون عن سيارة تساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم، أو التنزه مع الأصدقاء، ومن ضمن هذه السيارات سيارة شانا بيني موديل 2009 الصينية، وتنتمي بيني الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي باقة متنوعة من السيارات التي يرغب في اقتناؤها الكثير من المصريين، ومن ضمن هذه السيارات فولفو 740 التي يتم إنتاج فولفو 740 موديل 1985 من قبل الصانع السويدي للسيارات، وتنتمي فولفو 740 الي فئة السيارات السيدان العائلية، وتتميز فولفو 740 عن غيرها بفضل محركها القوي، وتصميمها المميز .

وافق مجلس الوزراء المصري علي قانون القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لجلب سياراتهم الي مصر ، وينص القانون علي قيام المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

تحتوي منظومة تبريد محرك السيارة علي مضخة مياه " طرمبة المياه بالسيارة"، وتعتبر مضخة مياه السيارة من أهم مكونات منظومة تبريد المحرك بالسيارة، وبالتالي اذا تم تلف طرمبة المياه يؤدي لذك الي حدوث مشكلات كبيرة بمحرك السيارة .



خلال الفترة الماضية انتشر مقطع علي منصة TikTok ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، يوضح كيفية سرقة سيارات هيونداي وكيا بواسطة مفك أو USB، وبعد انتشار ذلك الفيديو قامت شركة هيونداي وكيا بالعمل علي برنامج تم تصميمة خصيصًا لإحباط سرقة سياراتهم .



كشفت شركة فولفو في إعلان تشويقي عن سياراتها الأمريكية فولفو XC30 الكهربائية الجديدة ، وتنتمي سيارة XC30 الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وسيتم طرح السيارة رسميا من قبل شركة فولفو في يوم 7 يونيو من العام الجاري .



كشفت شركة فورد عن أسعار طرازاتها الجديدة فورد رينجر و فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024، وتنتمي سيارات فورد رينجر و فورد رينجر رابتر الي فئة السيارات البيك أب، حيث يمكن لسياراتي فورد التحرك في الطرق الصحراوية والغير ممهدة بكل سهولة بفضل محركها الضخم .