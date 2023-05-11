عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تظهر رسيماً لأول مرة مرسيدس E Class L موديل 2024 ..مناسبة للبنات.. شانا بيني الهاتشباك بـ 55 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

كشفت شركة مرسيدس بينز عن سيارتها الجديدة مرسيدس E Class L موديل 2024 ، وتنتمي  E Class L الي فئة السيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، وتم الكشف عن  مرسيدس  E Class L بداخل السوق الصيني للسيارات، وذلك لأهمية سوق السيارات الصيني لدي شركات السيارات.

يتوافر في سوق السيارات المصرية العديد من السيارات المستعملة التي تناسب المواطنين ومنهم البنات، حيث أن الفتيات دائما ما يبحثون عن سيارة تساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم، أو التنزه مع الأصدقاء، ومن ضمن هذه السيارات سيارة شانا بيني موديل 2009 الصينية، وتنتمي بيني الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي باقة متنوعة من السيارات التي يرغب في اقتناؤها الكثير من المصريين، ومن ضمن هذه السيارات فولفو 740 التي يتم إنتاج فولفو 740 موديل 1985 من قبل الصانع السويدي للسيارات، وتنتمي  فولفو 740 الي فئة السيارات السيدان العائلية، وتتميز  فولفو 740 عن غيرها بفضل محركها القوي، وتصميمها المميز .

وافق مجلس الوزراء المصري  علي قانون القواعد المنفذة  لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لجلب سياراتهم الي مصر ، وينص القانون علي قيام المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

تحتوي منظومة تبريد محرك السيارة علي مضخة مياه " طرمبة المياه بالسيارة"، وتعتبر مضخة مياه السيارة من أهم مكونات منظومة تبريد المحرك بالسيارة، وبالتالي اذا تم تلف طرمبة المياه يؤدي لذك الي حدوث مشكلات كبيرة بمحرك السيارة .


خلال الفترة الماضية انتشر مقطع علي منصة TikTok ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، يوضح كيفية سرقة سيارات هيونداي وكيا بواسطة مفك أو USB، وبعد انتشار ذلك الفيديو قامت شركة هيونداي وكيا بالعمل علي برنامج تم تصميمة خصيصًا لإحباط سرقة سياراتهم .


كشفت شركة فولفو في إعلان تشويقي عن سياراتها الأمريكية فولفو XC30 الكهربائية الجديدة ، وتنتمي سيارة XC30 الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وسيتم طرح السيارة رسميا من قبل شركة فولفو في يوم 7 يونيو من العام الجاري .


كشفت شركة فورد  عن أسعار طرازاتها الجديدة فورد رينجر و فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024، وتنتمي سيارات فورد رينجر و فورد رينجر رابتر الي فئة السيارات البيك أب، حيث يمكن لسياراتي فورد التحرك في الطرق الصحراوية والغير ممهدة بكل سهولة بفضل محركها الضخم .

مرسيدس E Class L شانا بيني فولفو 740 أوتوماتيك نيسان قشقاي طرمبة المياه مفك USB TikTok فولفو الكهربائية XC30 فورد رينجر 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| اشتري BMW بربع الثمن.. ميتسوبيشي تعرض 6 طرازات جديدة قادمة في عام 2023.. بورشه تكشف عن 718 سبايدر RS موديل 2024

أخبار السيارات| استورد بيجو 3008 الـ SUV بـ168 ألف جنيه.. سوزوكي جيمني وفيتارا 2023 بأسعار جديدة

أخبار السيارات| أرخص سيارة موديل 2023 جديدة في مصر.. وأشهر مركبة اقتصادية مستعملة اشتريها بـ 55 ألف جنيه فقط

أخبار السيارات.. لذوي الاحتياجات الخاصة.. مرسيدس E200 بسعر مغري... نصائح بسيطة تجعل سيارتك تبدو وكأنها فاخرة

أخبار السيارات.. استورد تويوتا RAIZE زيرو بـ112 ألف جنيه... أسطول سيارات الملك تشارلز بعد التتويج

أخبار السيارات |أرخص زيرو تقدمها نيسان في مصر..اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه ..بالأسعار 5 إصدارات رياضية لم تصل للمليون

أخبار السيارات | سعر أرخص "هاتشباك" أوتوماتيك .. 5 سيارات زيرو في مصر أقل من 500 ألف جنيه.. أسعار بيجو 3008 موديل 2023

أخبار السيارات| ما هو التريبتك الخاص بسيارات المصريين والأجانب.. ومقارنة بين بيجو 301 وتويوتا بيلتا 2023

ترشيحاتنا

أول نقيبة للفلاحين تكشف لـ"صدى البلد" أهم طموحاتها وقراراتها بعد توليها المنصب

كابوس لـ زيلينسكي.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني بسلاح فتاك

التضامن: توعية 1000 أسرة في المرحلة الأولى بالاكتشاف المبكر للإعاقة

بعد هجوم غزة المفاجئ.. سقوط صاروخ على منزل جنوب تل أبيب| فيديو

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ