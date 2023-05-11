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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أعراض تدل على عطل طرمبة المياه بالسيارة| تفاصيل

طرمبة مياه السيارة
طرمبة مياه السيارة

تحتوي منظومة تبريد محرك السيارة علي مضخة مياه " طرمبة المياه بالسيارة"، وتعتبر مضخة مياه السيارة من أهم مكونات منظومة تبريد المحرك بالسيارة، وبالتالي اذا تم تلف طرمبة المياه يؤدي لذك الي حدوث مشكلات كبيرة بمحرك السيارة .

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تعمل مضخة الردياتير على تحرك سائل التبريد في جميع أنحاء غرفة المحرك، وذلك لخفض الحرارة المرتفعة الناتجة من احتراق الوقود داخل غرفة الاحتراق الداخلي، بالإضافة الي أن طرمبة المياه هي مسؤولة عن ضبط حرارة المحرك .

اذا تم قيادة السيارة ومنظومة التبريد بها لا تعمل يؤدي ذلك الي تلف المحرك، ويؤدي ذلك الي تعرض السائق والركاب للخطر .

يعرض موقع صدى البلد 6  أعراض يجب التعرف عليهم يدلوا علي تلف طرمبة المياه بالسيارة :

 

1 - ارتفاع درجة حرارة السيارة

طرمبة المياه الخاصة بالسيارات 

اذا ظهر عطل بطرمبة المياه الخاصة بالسيارة يؤدي ذلك الي توقف تدفق السائل الي المحرك لعمل عملية التبريد، وبالتالي ترتفع درجة حرارة السيارة بشكل كبير .

2 - تبخر المياه من داخل الردياتير

طرمبة المياه الخاصة بالسيارات 

عطل طرمبه المياه يؤد إلى تبخير السوائل ذات اللزوجة والسماكة الرقيقة مثل المياه وسائل التبريد المتواجد داخل الردياتير.

3 - تسرب سائل التبريد

طرمبة المياه الخاصة بالسيارات 

من أبرز الدلائل على تدل علي تلف "طرمبة المياه"، هو تسريب السائل الخاص بتبريد المحرك إلى خارج السيارة.

4 - صدأ مضخة الماء

طرمبة المياه الخاصة بالسيارات 

عند صدئ طرمبة المياه يتم تسرب السائل الي غرفة المحرك، وهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى انتشار الصدأ بالطرمبة والمنطقة المحيطة بها.

5 - صدور أصوات غير

طرمبة المياه الخاصة بالسيارات 

اذا تم تلف طرمبة مياه السيارة، يصدر من السيارة صوت مزعج عند عمل المحرك، ويصدر ذلك الصوت من داخل غرفة المحرك .


6 - العداد غير مستقرة بلوحة القيادة

طرمبة المياه الخاصة بالسيارات 

تعطل طرمبة المياه الخاصة بالسيارة تؤدي الي عدم استقرار مؤشر الحرارة داخل لوحة العدادات، وبالتالي تفقد السيارة القدرة الصحيحة علي قراءه العدادات بسبب تأرجح عداد الحرارة صعودًا وهبوطًا، وبالتالي يصعب قراءتها أو تحديدها .

ارتفاع درجة حرارة السيارة تسرب سائل التبريد صدور أصوات غير العداد غير مستقرة بلوحة القيادة غرفة المحرك

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