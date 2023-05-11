تظهر رسيماً لأول مرة.. مرسيدس E Class L موديل 2024 |شاهد

كشفت شركة مرسيدس بينز عن سيارتها الجديدة مرسيدس E Class L موديل 2024 ، وتنتمي E Class L الي فئة السيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، وتم الكشف عن مرسيدس E Class L بداخل السوق الصيني للسيارات، وذلك لأهمية سوق السيارات الصيني لدي شركات السيارات.
محرك مرسيدس E Class L
تحصل سيارة مرسيدس E270L موديل 2024 علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 233 كم/ساعة .
بالإضافة الي انه تم الإعلان عن سيارة " Mercedes E Class " ، التي تنتمي الي الجيل السادس من سيارات مرسيدس W214 خلال الشهر الماضي .
مواصفات مرسيدس E Class L
سيارة مرسيدس E Class L الجديدة تشبه سيارة مرسيدس التي تباع في أسواقنا مع اختلاف فقط في شارة E300L في الخلف، توفير مساحة جانبية أطول بمنطقة الأبواب الخلفية، ونافذة صغيرة مثلثة التصميم.
تتطابق مقصورة سيارة مرسيدس E Class L مع مقصورة سيارة مرسيدس أي كلاس موديل 2024 الفخمة المليئة بالتكنولوجيا ولكن مع توفير مساحة أكبر للركاب الخلفيين .
تقدم سيارة مرسيدس E Class L داخل السوق الصيني للسيارات بطول يبلغ 5092 مم ، وعرض 1493 مم ، وارتفاع 1880 مم ، ويبلغ طول قاعدة العجلات 3094 مم .