تظهر رسيماً لأول مرة.. مرسيدس E Class L موديل 2024 |شاهد

كشفت شركة مرسيدس بينز عن سيارتها الجديدة مرسيدس E Class L موديل 2024 ، وتنتمي E Class L الي فئة السيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، وتم الكشف عن مرسيدس E Class L بداخل السوق الصيني للسيارات، وذلك لأهمية سوق السيارات الصيني لدي شركات السيارات.

مرسيدس E Class L الجديدة موديل 2024

محرك مرسيدس E Class L

تحصل سيارة مرسيدس E270L موديل 2024 علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 233 كم/ساعة .

مرسيدس E Class L الجديدة موديل 2024

بالإضافة الي انه تم الإعلان عن سيارة " Mercedes E Class " ، التي تنتمي الي الجيل السادس من سيارات مرسيدس W214 خلال الشهر الماضي .

مرسيدس E Class L الجديدة موديل 2024

مواصفات مرسيدس E Class L

سيارة مرسيدس E Class L الجديدة تشبه سيارة مرسيدس التي تباع في أسواقنا مع اختلاف فقط في شارة E300L في الخلف، توفير مساحة جانبية أطول بمنطقة الأبواب الخلفية، ونافذة صغيرة مثلثة التصميم.

مرسيدس E Class L الجديدة موديل 2024

تتطابق مقصورة سيارة مرسيدس E Class L مع مقصورة سيارة مرسيدس أي كلاس موديل 2024 الفخمة المليئة بالتكنولوجيا ولكن مع توفير مساحة أكبر للركاب الخلفيين .

مرسيدس E Class L موديل 2024

تقدم سيارة مرسيدس E Class L داخل السوق الصيني للسيارات بطول يبلغ 5092 مم ، وعرض 1493 مم ، وارتفاع 1880 مم ، ويبلغ طول قاعدة العجلات 3094 مم .