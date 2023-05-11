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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تظهر رسيماً لأول مرة.. مرسيدس E Class L موديل 2024 |شاهد

مرسيدس E Class L
مرسيدس E Class L 2024

كشفت شركة مرسيدس بينز عن سيارتها الجديدة مرسيدس E Class L موديل 2024 ، وتنتمي  E Class L الي فئة السيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، وتم الكشف عن  مرسيدس  E Class L بداخل السوق الصيني للسيارات، وذلك لأهمية سوق السيارات الصيني لدي شركات السيارات.

مرسيدس  E Class L الجديدة موديل 2024

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محرك مرسيدس E Class L

تحصل سيارة مرسيدس E270L موديل 2024 علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 233 كم/ساعة .

مرسيدس  E Class L الجديدة موديل 2024

بالإضافة الي انه تم الإعلان عن سيارة " Mercedes E Class " ، التي تنتمي  الي الجيل السادس من سيارات مرسيدس W214  خلال الشهر الماضي .

مرسيدس  E Class L الجديدة موديل 2024

مواصفات مرسيدس E Class L

سيارة مرسيدس  E Class L الجديدة تشبه سيارة مرسيدس التي تباع في أسواقنا مع اختلاف فقط في شارة E300L في الخلف، توفير مساحة جانبية أطول بمنطقة الأبواب الخلفية، ونافذة صغيرة مثلثة التصميم.

مرسيدس  E Class L الجديدة موديل 2024

تتطابق مقصورة سيارة مرسيدس  E Class L   مع مقصورة سيارة مرسيدس أي كلاس  موديل 2024 الفخمة المليئة بالتكنولوجيا ولكن مع توفير مساحة أكبر للركاب الخلفيين .

مرسيدس  E Class L موديل 2024

تقدم سيارة مرسيدس  E Class L   داخل السوق الصيني للسيارات بطول يبلغ 5092 مم ، وعرض 1493 مم ، وارتفاع 1880 مم ، ويبلغ طول قاعدة العجلات 3094 مم .

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