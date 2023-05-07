مرسيدس E وأودي A7 .. مواصفات 5 سيارات فاخرة منخفضة الاستهلاك للوقود|صور

بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، اتجه جميع المواطنين بمختلف الدول ومنهم مصر المقبلين علي شراء سيارات جديدة للسيارات الأقل استهلاك للوقود، بالإضافة إلى أن السيارات الموفرة للوقود انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بمختلف الفئات ومنها السيدان والكوبيه والـ SUV، وتهدف تلك السيارات الي توفير مبالغ طائلة تدفع ثمناً للقود.



يعرض موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موفرة في استهلاك الوقود منها سيارة فيات 500 C، ومرسيدس E، أودي A7.



1- فيات 500 C

يمكن لسيارة فيات 500 C قطع مسافة تصل الي 17 كم/ساعة باستهلاك 1 واحد فقط من الوقود، وتملك سيارة فيات 500 C محرك سعة 1100 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم أقصي للدوران 131 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

فيات 500 C موديل 2023

تباع سيارة فيات 500 C موديل 2023 داخل سوق السيارات المصرية بسعر 900 ألف جنيه.

2- مرسيدس E 200

تحتوي سيارة مرسيدس E 200 علي محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، ويمكن لسيارة مرسيدس E 200 قطع مسافة تصل الي 17 كم/ساعة بـ لتر واحد فقط من الوقود، وتصل سعة خزان وقودها إلى 66 لترًا، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس E 200 2023



سعر سيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصرية يصل إلي 3 ملايين و750 ألف جنيه لأعلي فئة .

3- أودي A7

تنتج سيارة أودي A7 قوة 340 حصان، وعزم أقصي للدوران 500 نيوتن/متر، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 3000 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة، وتستهلك 1 لتر من الوقود لقطع مسافة 12.3 كم/ساعة.

أودي A7 موديل 2023

يبلغ سعر سيارة أودي A7 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 2 مليون و 70 ألف جنيه .

4 - هوندا بايلوت

تصل سرعة سيارة هوندا بايلوت القصوى الي 175 كم/ساعة، بسبب احتوائها علي محرك سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 280 حصان، وعزم دوران يصل الي 355 نيوتن/متر، وتقطع سيارة هوندا بايلوت مسافة تصل الي 100 كم/ساعة بـ 8 لتر من الوقود فقط.

هوندا بايلوت موديل 2023

تتوافر سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 بسعر مليون و 352 ألف جنيه .

5- فورد اكسبلورر

تستخدم سيارة فورد اكسبلورر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران 420 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 67 لتر، وتقطع مسافة 100 كم/ساعة بـ 9 لتر من الوقود وتحتوي علي محرك سعة 2500 سي سي، وتتسارع فورد اكسبلورر من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.8 لتر.

فورد اكسبلورر الجديدة

تأتي سيارة فورد اكسبلورر الجديدة للبيع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .