أصدرت شركة Ford Motor Company أرباحها للربع الأول في 2 مايو ، حيث سجلت صافي دخل قدره 1.8 مليار دولار بما يعكس خسارة قدرها 3.1 مليار دولار في العام السابق.

بلغت إيرادات الربع الأول 41.5 مليار دولار ، بزيادة 20 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي ، على الشحنات التي اقتربت من 1.1 مليون سيارة بزيادة 9 في المائة بالإضافة إلى مبيعات أكثر ملاءمة وأسعار صافية أعلى، أنهى فورد الربع بهوامش 8.1 في المائة، بزيادة 1.4 نقطة مئوية.

فورد تسجل خسارة 722 مليون دولار بسبب السيارات الكهربائية

لاحظ الرئيس التنفيذي جيم فارلي أن الربع الأول من تنظيم وإدارة الشركة نيابة عن مجموعات العملاء المتميزة Ford Blue و Ford Model e و Ford Pro - أنتج "نتائج تشغيل قوية ولمحة عن وعد خطة نمو Ford +. "

ومع ذلك ، لم تكن جميع أقسام Ford الجديدة بحالة جيدة في الربع الأول من عام 2023. سجلت وحدة الأعمال الكهربائية Model e EV ، التي تقول فورد أنها تعمل مثل بدء التشغيل ، خسارة قدرها 722 مليون دولار، وسجلت أعمال Ford Blue التي تعمل بالبنزين أرباحًا بقيمة 2.6 مليار دولار ، في حين حققت وحدة المركبات التجارية Ford Pro 1.36 مليار دولار.

أعادت فورد تأكيد توجيهها للعام بأكمله مع تعافيها من نقص سلسلة التوريد العالمية ، مشيرة إلى أنها تتوقع أن ترتفع الخسائر من أعمال Model e EV إلى ما يقرب من 50 في المائة إلى 3 مليارات دولار هذا العام.

قالت شركة فورد سابقًا إنها تستثمر بكثافة في الطراز e لتطوير سيارات كهربائية مبتكرة جنبًا إلى جنب مع القدرات الرقمية المتطورة للنشر عبر خط إنتاج الشركة بالكامل.

ساهمت انقطاعات الإنتاج في موستانج Mach-E و F-150 Lightning أيضًا في خسارة Q1 2023 للنموذج e، كان على شركة فورد إجراء تغييرات صناعية في المصنع في المكسيك من شأنها أن تضاعف قدرة تصنيع Mach-E تقريبًا وكان عليها عزل ومعالجة مشكلة البطارية الخاصة بـ Lightning قبل أن تصبح مشكلة للعملاء.

إلى جانب تعزيز قدرة موستانج Mach-E و F-150 Lightning ، ستقوم Ford Model e أيضًا ببناء الجيل التالي من سيارات بيك آب الكهربائية في مجمع BlueOval City قيد الإنشاء الآن في ستانتون ، تينيسي.

تقوم الشركة أيضًا بتحويل عملية حالية في أوكفيل ، أونتاريو لإنتاج البطاريات والجيل التالي من المركبات الكهربائية ، وإنشاء وتزويد مصنع بطاريات LFP في مارشال ، ميشيجان.

تخطط شركة فورد لتحقيق معدل تشغيل إنتاجي عالمي يبلغ 600000 سيارة كهربائية بحلول نهاية عام 2023 وأكثر من مليوني سيارة بحلول نهاية عام 2026، وسيُسهم في ذلك كروس إكسبلورر الكهربائي بالكامل الذي تم الكشف عنه في مارس والذي سيتم بناؤه وبيعه في أوروبا. .

لم تعد فورد تقسم النتائج حسب المناطق ولكن من خلال وحدات أعمالها الجديدة ، ويشمل الطراز e سيارات فورد الكهربائية من جميع الأسواق العالمية.