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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة العرض السعودي لزيزو

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود عرض من قبل نادي أهلي جدة السعودي لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن الإدارة لم تتلق أي عروض رسمية من أهلي جدة للحصول على خدمات أحمد سيد "زيزو" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددا على أنه لا مجال حاليا للحديث عن رحيل أي لاعب من القوام الأساسي بالفريق.

وفي سياق آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي غدا الجمعة في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسماعيلية عقب انتهاء المران للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة المرتقبة.

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