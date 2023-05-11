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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري تثقيف غذائي: المصري القديم لم يقلي الطعام لكنه اعتمد على السلق

مجدي نزيه
مجدي نزيه

أكد الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أنه على مدار سنوات طويلة درس أسلوب التربية داخل المنازل المصرية والعادات الغذائية التي يتم اتباعها.

 

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وقال مجدي نزيه في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر "، :"  أكثر شيء يهم الناس هي النصائح التي ترتبط بـ تغذية الأبناء".

 

وأضاف مجدي نزيه :"  زرت عددا كبيرا من دول العالم ففي جنوب شرق آسيا رأيت أنواع فواكه لا أعلم اسمها ، وأتضح بالنسبة لي أن كل بيئة لها ما يخصها من أشكال الطعام ".

 

وتابع مجدي نزيه :"  في مصر القديمة لم يكن القلي من طرق الطهي وكان يعتمد المصري القديم على السلق وخبز الطعام وكان يتم استخدام سكر العسل فقط وكان المصري القديم يتناول الأكل من الطبيعة ".

 

وأكمل مجدي نزيه :"  مصر بها أجود وأفضل أنواع البصل والثوم والكرات "، مضيفا:" الحل هو تناول الأغذية التقليدية الطبيعية للحصول على نظام غذائي جيد".

استشاري مجدي نزيه الأغذية الطعام اخبار التوك شو

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