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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيكي الياباني يغلق عند ذروة عام ونصف بدعم من مكاسب حملة الأسهم

صدى البلد

أغلق المؤشر نيكي الياباني الجمعة 12 مايو عند أعلى مستوى في عام ونصف العام مدفوعا بمكاسب حققتها شركات كبرى مرتبطة بتصنيع الرقائق ومع ترحيب المستثمرين بإعلان شركات محلية عائدات على الأسهم في ذروة موسم صدور النتائج المالية.
              
وأنهى نيكي الجلسة على ارتفاع 0.9% مسجلا 29388.30 نقطة في أعلى إغلاق منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021. وبالنسبة للأسبوع بأكمله ارتفع المؤشر 0.79%.
              
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64% إلى 2096.39 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1%.
              
وأعلنت ميتسوبيشي كورب ونظراؤها على مدى الأسبوع استمرار مكافأة المساهمين في السنة المالية الحالية سواء من خلال رفع توزيعات الأرباح النقدية أو إعادة شراء الأسهم أو كليهما. وتراجع سهم ميتسوبيشي قليلا بنسبة 0.02% اليوم الجمعة لكنه ارتفع 6.3% في الأسبوع.
              
وعوض سهم شركة طوكيو إلكترون خسائر مُني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفع 3.21% على الرغم من أن الشركة اليابانية الرائدة في صناعة معدات أشباه الموصلات حذرت من أن الأرباح التشغيلية السنوية ستأتي أقل من التوقعات. كما زاد سهم نظيرتها أدفانتيست كورب 3.32%.

لكن مجموعة سوفت بنك خالفت التوجه العام وتراجع سهمها 3.68% مما ضغط على نيكي بعد أن أعلنت الشركة التي تضخ استثمارات في مجال التكنولوجيا تسجيل خسائر سنوية تزيد بثلاثة أمثال تقريبا عن توقعات السوق.

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