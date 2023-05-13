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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 415 مبايعة بقيمة 980.85 مليون درهم، منها 46 مبايعة أراض بقيمة 298.28 مليون درهم و369 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 682.57 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 169.82 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 38.6 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 131.22 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 14 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 منها بقيمة 18.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 4 ملايين درهم.

التصرفات العقارية التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الشقق والفلل الأراضي والأملاك بدبي الشيخ محمد بن راشد

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