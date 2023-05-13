توقعات إيجابية.. خبيرة أسواق مال: البورصة قادرة على جذب استثمارات أجنبية

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن البورصة قادرة على جذب استثمارات أجنبية، مضيفة أن ما يحدث من انخفاض في بعض جلسات تداول البورصة في مصر نتيجة التخوفات العالمية.

ولفتت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية خلال تصريحات صحفية ان البورصة المصرية متعطشة للطروحات الحكومية، والتي ستزيد من انتعاش البورصة، وستزيد جذب الاستثمارات.

يطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، غدًا الأحد، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة، بالتزامن مع إعلان رامي الدكاني رئيس البورصة، الانتهاء من الية لعرض أسعار الذهب على الموقع الإلكتروني.

وقال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه جارٍ الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.

الاعلان عن أسعار الذهب خلال أسبوعين

وأوضح رامي الدكاني، في تصريحات سابقة، أن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب وعمة بالأسعار لتحديد أسعار الوثائق.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن فكرة صندوق الاستثمار في الذهب ليست مستحدثة، وإنه توجد صناديق استثمار في الذهب في الدول الخليجية وبنوك أوروبا والولايات المتحدة.

وأشاد ناجي فرج بالإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب الشهر المقبل، موضحا أن الصندوق يستهدف السماح للمؤسسات والأفراد أن يستثمروا في الذهب بدون شراء الذهب العيني نفسه، إنما يتم الأمر عبر وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق من خلال امتلاك كمية جرامات من الذهب داخل الصندوق، ويقوم الصندوق باستثمار الذهب وتحقيق أرباح لصالح المستثمرين فيه، وعند التخارج يستطيع المستثمر الحصول على ما يمتلكه من ذهب داخل الصندوق أو ما يعادله من أموال.

وأكد أن صندوق الاستثمار في الذهب سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن دون مخاطرة عالية، حيث إن الاستثمار طويل الاجل في الذهب يعد من الاستثمارات الآمنة دون مخاطرة عالية.