عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات إيجابية.. خبيرة أسواق مال: البورصة قادرة على جذب استثمارات أجنبية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن البورصة قادرة على جذب استثمارات أجنبية، مضيفة أن ما يحدث من انخفاض في بعض جلسات تداول البورصة في مصر نتيجة التخوفات العالمية.

ولفتت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية خلال تصريحات صحفية ان البورصة المصرية متعطشة للطروحات الحكومية، والتي ستزيد من انتعاش البورصة، وستزيد جذب الاستثمارات.

يطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، غدًا الأحد، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة، بالتزامن مع إعلان رامي الدكاني رئيس البورصة، الانتهاء من الية لعرض أسعار الذهب على الموقع الإلكتروني.

txt

بوتقة لحفظ الأموال.. شعبة الذهب: يمكن شراء المعدن بقيمة عادلة نظرا لهبوط أسعاره

txt

آي صاغة: أسعار الذهب تواصل التراجع محليا وعالميا

وقال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه جارٍ الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.

الاعلان عن أسعار الذهب خلال أسبوعين

 

وأوضح رامي الدكاني، في تصريحات سابقة، أن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب وعمة بالأسعار لتحديد أسعار الوثائق.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن فكرة صندوق الاستثمار في الذهب ليست مستحدثة، وإنه توجد صناديق استثمار في الذهب في الدول الخليجية وبنوك أوروبا والولايات المتحدة.

وأشاد ناجي فرج بالإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب الشهر المقبل، موضحا أن الصندوق يستهدف السماح للمؤسسات والأفراد أن يستثمروا في الذهب بدون شراء الذهب العيني نفسه، إنما يتم الأمر عبر وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق من خلال امتلاك كمية جرامات من الذهب داخل الصندوق، ويقوم الصندوق باستثمار الذهب وتحقيق أرباح لصالح المستثمرين فيه، وعند التخارج يستطيع المستثمر الحصول على ما يمتلكه من ذهب داخل الصندوق أو ما يعادله من أموال.

وأكد أن صندوق الاستثمار في الذهب سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن دون مخاطرة عالية، حيث إن الاستثمار طويل الاجل في الذهب يعد من الاستثمارات الآمنة دون مخاطرة عالية.

البورصة استثمار إدارة البورصة البورصة المصري الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي.. خدمات

خسارة صعبة | استقالة مدرب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

ترشيحاتنا

بشرى .. الزراعة تطرح أضاحي بأسعار أقل من السوق خلال أيام

أسماء الله الحسنى.. فوائدها وأسرارها

زيلينسكي يتوجه لـ ألمانيا غدًا بعد إيطاليا.. اعرف سر وأهداف الزيارة

خالد حنفي: على البلدان العربية السعي لجذب مزيد من الاستثمارات بمجالات التكنولوجيا المتقدمة

استهداف 6 قادة وإطلاق 1000 صاروخ.. تفاصيل 5 أيام تصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

حالة بين كل 100 ألف.. ولادة طفل بدون أعين بولاية كارولينا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتقوا الله.. لافتة داخل المنتزه تثير ضجة وتحذر من الأفعال الغير أخلاقية

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لإطلالة درة البيضاء

أرخص و أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

احترس منهم .. 9 أعراض عليك ملاحظتها تدل على نقص الحديد بالجسم

فيديو

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ