استعدادات جامعة عين شمس لامتحانات نهاية العام.. تعرف عليها

وجه الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، بضرورة سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتبعة للامتحانات من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية متضمنة جميع التعليمات واللوائح الخاصة بالامتحانات وكذلك التعليمات والإجراءات الخاصة بالتكافل كى تكون كافة الإجراءات واضحة ومعلنة للطلاب قبل بدء الامتحانات.

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن مقرر قضايا مجتمعية مقرر علي طلاب الفرقة الاولي مستجد وباق للإعادة ولا تضاف درجاته إلي مجموع الطالب ويتعين النجاح في المادة كشرط للتخرج .

وأكد الدكتور محمد صافي ، أن الكلية تقوم بتحضيرات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من حيث تجهيز قاعات الامتحانات ، لافتاً أنه تم إعلان جداول الثلاث شعب العربي - الإنجليزي - الفرنسي ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وكشف الدكتور محمد صافى عن بعض التحذيرات اثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق وهي كالآتي:

-لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون اثبات الشخصية من خلال بطاقة الرقم القومي الخاص به أو جواز السفر للوافدين

-يجب علي الطالب دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه بذلك

-يلتزم الطالب بعدم دخول لجنة الامتحان باي اجهزة اتصال او كتب او مذكرات تتصل بالامتحان وفي حال دخوله بها يلتزم بتسليمها إلي مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخالفة ذلك

وقال أسامة السيد عميد تربية نوعية جامعة عين شمس، إن موعد امتحانات التيرم الثانى للعام الدراسى 2022- 2023 للجامعات سيكون في بداية شهر يونيو المقبل، وفقاً للوائح العمل المنظمة للكليات.

وأكد الدكتور أسامة السيد أن الكلية تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الفرق، وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الدكتور أسامة أنه تم التأكيد على الالتزام بالمناهج والمقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.