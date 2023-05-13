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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجديد في حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت الجمعية المصرية لأمراض القلب بالتعاون مع قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، مؤتمر التداخلات في حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية السادس ، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ود.إسلام شوقي رئيس الجمعية 
و إشراف الدكتورة عزه الفقي رئيس قسم القلب، وبرئاسة الدكتور عادل الأتربي أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس. 

شهدت فعاليات المؤتمر عرض عدد كبير من الحالات شديدة التعقيد و قام عدد من الخبراء الأجانب و الأساتذة المصريين بعرض الحديث في طرق علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية. 

وناقش المؤتمر على مدار يومين طرق علاج الانسداد المزمن بعد عمليات القلب المفتوح، وكيفية التعامل مع التكلسات في الشرايين التاجية، وجدوى توسعة الانسداد المزمن في حالات هبوط كفاءة عضلة القلب ، بالإضافة إلى كيفية إجراء التداخلات باستخدام كمية قليلة جدا من الصبغة، كما ناقش المؤتمر  كيفية الوقاية من المضاعفات وكيفية التعامل معها حال حدوثها.

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وتضمنت جلسات المؤتمر نقلاً حياً من داخل غرف القسطرة بقسم القلب طب عين شمس ل ٨ حالات قسطرة شديدة التعقيد بنجاح.

حيث قام بإجراء الحالات الخبراء العالميين:
د. ياماني ماساهيسا - اليابان
د. الكسندر اڤران - فرنسا
د. دانيال ڤيلنمان - سويسرا
د. خالد تمام - السعودية

و من كلية الطب جامعة عين شمس:
د. عادل الاتربي
د. نيرين عكاشه
د. تامر أبو عرب
د. طارق رشيد
د. محمد زهران
د. شهاب الأتربي
د. محمد صابر

ومن كليات الطب بالجامعات المصرية :
د. عمرو الحديدي - طب القصر العيني، ود. ياسر صادق - طب حلوان.

الجمعية المصرية لأمراض القلب جامعة عين شمس كليه الطب جامعة عين شمس مؤتمر التداخلات في حالات الانسداد

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