وفد برتغالي يزور مركز أبحاث MASRI وكلية الطب بجامعة عين شمس

أجرى وفد برتغالي رفيع المستوى زيارة لكلية الطب جامعة عين شمس فى اليوم الثانى للوفد بالقاهرة و كانت زيارة كلية الطب بجامعة عين شمس و مركز ابحاث MASRI هي الزيارة الثانية لليوم بعد زيارة المعهد القومي للأورام.

بدأت الزيارة بتقديم عدد من العروض كان أولها عرض أ.د تامر عمارة مدير العلاقات الدولية بكلية الطب أوضح خلالها تاريخ الكلية و التطور الذي حدث منذ إنشائها و حتى اللحظة الحالية.

و قدم الدكتور هشام الغزالي مدير مركز MASRI عرض تقديمي عن الأقسام المتميزة بمركز الابحاث، كما قام بجولة شاملة مع الوفد البرتغالي في وحدات مركز الأبحاث قام خلالها بتوضيح آلية عمل المركز و تجهيزه بأحدث الاجهزة المستخدمة في الفحص الجيني و الابحاث السريرية و استعراض أجهزة ال NGS الموجودة بوحدة الجينوم و منهم جهاز هو الوحيد من نوعة فى مصر و الذي يستطيع فحص أكثر من ٥٠٠ چين و هو من أحدث الأجهزة المستخدمة في الفحص الچيني وكذلك الأجهزة الحديثة و التجهيزات المتوفرة بوحدة الجينوم .

حضر اللقاء الدكتور أسامة منصور وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث ا.د هالة سويد وكيل لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد مرسي مدير صحة المرأة.

وبمشاركة من الجانب البرتغالى د. فوستو كرڤالو المدير المالي مركز األبحاث iMM

د. كريستينا أبرو دوسانتوس مدير المعهد القومي للصحة INSA

د. ماريا كارمو المدير الطبي عبر الزوم من مركز الأبحاث iMM

زيارة الوفد البرتغالي لكلية الطب و مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس MASRI

زيارة الوفد البرتغالي لكلية الطب و مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس MASRI

زيارة الوفد البرتغالي لكلية الطب و مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس MASRI

وعبر الإنترنت من خلال برنامج زووم ألتقيا بدكتور ماريا كارمو تم النقاش حول المشاركة في مشروع الفحص الچيني و الوقاية من السرطان.

وكانت زيارة مشرفة تليق بواجهة مصرية معبرة عن الحرص المصري على التطور و سعادة العاملين به و كفاءتهم و مؤهالتهم العالية و العالمية .

وقد أبدي الوفد البرتغالي إعجابه و إنبهاره بالسرعة التي أنشيء بها المركز و تجهيزه و عمله بهذه الآلية المتطورة.