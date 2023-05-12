أخبار التعليم.. الرد على استفسارات المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023 اعتبارا من غد السبت ١٣ مايو الجاري وحتى أول أكتوبر المقبل.

مد فترة رفع ملفات الأنشطة على منصة أبنائنا في الخارج لمدة أسبوع

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا بشأن امتحانات ابناؤنا في الخارج ، حيث قررت الوزارة مد فترة رفع ملفات الأنشطة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي لمدة اسبوع إضافي من خلال المنصة الإلكرتونية للامتحانات عبر الرابط التالي https://eprintaa.abroad.moe.gov.eg

قبل انطلاقها بأيام.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023، التي من المقرر أن تنطلق خلال أيام "ابتداءا من 20 مايو 2023

الخشت يبحث مع سفير الصين بالقاهرة تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، السيد لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، بحضور الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومديرة مركز كونفوشيوس، وذلك في إطار التعاون مع الجامعات الصينية.

إعلان نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة المنوفية، بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعي (٥٠) والتي أقيمت في الفترة من ٨ - ١٠ مايو الجاري في رحاب جامعة المنوفية، بمشاركة ١٢٤ طالبًا من ٢١ جامعة مصرية (إسكندرية - أسيوط - الأزهر - العلمين - القاهرة - المنصورة - المنوفية - الأكاديمية العربية - التعليم العالي - بني سويف - بنها - حلوان - سوهاج - سويس - قناة السويس - عين شمس - فاروس - طنطا - كفر الشيخ - مدينة السادات - مصر العربية).

تبادل الخبرات.. القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

وقع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، بروتوكول تعاون مع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، للعمل على إبرام اتفاقية تبادل وتعاون علمى وثقافى بين الجانبين.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٦ مايو وحتى ١٢ مايو وكان على النحو الآتي:

الحوار الوطني| كيف أصبحت الأنشطة المدرسية جزءا أساسيا في العملية التعليمية؟

الأنشطة المدرسية .. من أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني في الأيام القادمة ، ضمن الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في ملف التعليم قبل الجامعي .

التعليم العالي ترد على استفسارات المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.