الحوار الوطني| كيف أصبحت الأنشطة المدرسية جزءا أساسيا في العملية التعليمية؟

الأنشطة المدرسية .. من أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني في الأيام القادمة ، ضمن الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في ملف التعليم قبل الجامعي .

وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد ، أبرز الخطوات التي تم انجازها خلال الفترة الاخيرة في سبيل تفعيل الأنشطة المدرسية بكافة صورها .

حيث تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا بالغًا بـ الأنشطة التربوية ، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بإلإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة.

تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس

فقد وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استراتيجية واضحة لتطبيق يوم الأنشطة في المدارس، من خلال إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة في المدارس على مستوى الجمهورية، وكيفية الاستفادة من التعاون مع وزارة الثقافة في اكتشاف الموهوبين، وصقلهم، وتدريب الطلاب فى مجالات الأدب والغناء والرسوم الفنية، والشعر، والتأليف المسرحى والتمثيل أثناء يوم النشاط، واستمرار هذا الدور خلال العام الدراسى والعطلة الصيفية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها استهدفت من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس ، اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

إعادة إحياء المسرح المدرسي

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي ، مبادرة إعادة إحياء المسرح المدرسي ، التي تعد آلية منظمة تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفن ، لعمل نهضة فى المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال اختيار أفضل ٥ طلاب موهوبين في مجال التمثيل على مستوى كل إدارة تعليمية ثم على مستوى كل مديرية ثم يتم انتقاء فريق يمثل المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التعليم والثقافة لدعم الموهوبين واكتشافهم ورعايتهم، لضمان الاستدامة لهذا العمل، وإثراء الطلاب الموهوبين خلال العام الدراسى والعطلة الصيفية، وكيفية دعم المسرح المدرسى، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للنشاط المدرسي؛ لما له من أثر بالغ في تنمية مواهب الطلاب ورفع قدراتهم المعنوية.

مسرحة المناهج

تقرر إذاعة المواد الفيلمية والمصورة الخاصة بالأطفال والتي تنتجها وزارة الثقافة على قنوات مدرستنا وإعادة التعاون فى مشروع مسرحة المناهج، بإعتبار أن مسرحة المناهج الدراسية طريق ناجح لإيصال المعلومات والأفكار المراد نقلها للطلاب لما لها من دور فاعل في تأكيد المفهوم للمادة العلمية المطلوبة وتبسيطها بأسلوب مناسب، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الجانبين؛ لتنفيذ الموضوعات محل التعاون لبدء العمل بها.

وتتعاون وزارتي التعليم والثقافة ، في مشروع "مسرحة المناهج" المدرسية لتقديمها في قالب شيق يبسط المعلومة لأبنائنا الطلبة، ويدعم تحصيلهم الدراسي.

أولمبياد مدارس مصر

انطلقت فعاليات أولمبياد مدارس مصر هذا العام فى محافظة السويس و ذلك لدعم الطلاب فى كافة المجالات بجانب اكتشاف مواهبهم

وضمت أولمبياد مدارس مصر بين الطلاب، منافسات في المجالات التعليمية والثقافية والمعرفية، إضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع تهم لافكار مؤثرة في المجتمع المصري، ومن بينها مشروع مواجهة التنمر في المدارس والذي وصل للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في الأولمبياد.