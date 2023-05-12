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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

صدى البلد

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور  السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023 اعتبارا من غد السبت ١٣ مايو الجاري وحتى أول أكتوبر المقبل.


وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان الأهلية أنه سيتم تلقى طلبات الطلاب المصريين ( العائدين من السودان - روسيا - أوكرانيا ) الراغبين في التحويل المناظر إلكترونيـــا مــن خــلال موقع جامعة حلوان الأهلية على شبكة الإنترنت على رابط app2.helwan.edu.eg/hnu ، وأنه لا يجوز تقديم الأوراق بشكل ورقي بأي حال من الأحوال ، وذلك بناء على تعليمات أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة في هذا الشأن. 


وأضاف البيان أن الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال دراستهم المناظرة بجامعة حلوان الأهليةهى،  صورة إتمام الدراسة الثانوية عامة معادلةفقط، وإثبات إقامة بالدولة المحول منها الطالب شهادة تحركات - جواز سفر - إقامة، وبیان درجات وتقديرات موثق للطلاب الذين تمكنوا من الحصول على تلك الإفادات قبل اندلاع الأحداث، والتسلسل الدراسي للطالب بالجامعة المحول منها معتمد وموثق ومصدق عليه من الجهات المعنية بالدولة المانحة، وبیان معتمد وموثق بالمحتوي العلمي الذي درسه الطالب بالجامعة الروسية أو الأوكرانية أو السودانية، وشهادة إثبات قيد للطالب بأحد الجامعات ( السودانية / الروسية الأوكرانية بالعام الجامعي 2023/2022 . 

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وأوضح البيان الشروط والضوابط الخاصة بالتحويل المناظر لأحد كليات جامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي 2024/2023 لهذه الفئة من الطلاب حيث يتم قبول الطلاب على الكليات المناظرة فقط بجامعة حلوان الأهلية والتخصصات المناظرة المتاحة فقط بكل كلية، حيث لابد أن يكون الطالب مؤهل دراسيا للكلية المحول لها من حيث المجموعة الدراسية ( علمي أدبي ) والمواد المؤهلة للقبول والشروط الداخلية للكلية، كما سيتم قيد الطالب المحول للجامعة على العام الجامعي القادم 2024/2023 مع عمل المقاصة العلمية اللازمة له. 


ونوه البيان إلى أنه سيتم التحقق والتحري من جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطالب وفي حالة وجود شبهة تزوير أو تعديل أو كشط سيتم إلغاء قيد الطالب نهائيا وإحالته للشئون القانونية وليس له الحق في استرداد المصروفات الإدارية أو المصروفات الدراسية التي سددها، وأن التحويل سيكون على الكليات والتخصصات المناظرة العاملة فقط بالجامعة كما أنه لا يعتد بقبول تسجيل الطالب بالجامعة إلا بعد سداد الرسوم الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2024/2023.


وأضاف أن إجراءات القبول ستتم يوميا بأولوية التقدم، ولا يتم قيد الطالب بشكل نهائي إلا بعد التحقق من صحة الشهادات والمستندات المقدمة منه، وليس له الحق في استرداد المصروفات الإدارية أو المصروفات الدراسية التي سددها، ولا يعتبر قبول الطالب المحول للجامعة نهائيا إلا بعد استيفاء أصول جميع الأوراق والأختام المطلوبة، ويتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب وإلا سيعتبر طلبه للتحويل لاغيا. وتابع البيان، إنه سيتقدم الطالب وولي أمره بتقديم إقرار بصحة الشهادات والأوراق والمستندات المقدمة، وذلك في حالة استيفاء الطالب للأوراق المطلوبة،  والمراجعة الأولية من قبل مكتب القبول والتسجيل بالجامعة، وفي حالة وجود ازدواجية قيد للطالب بين أحد الجامعات المصرية وأحد الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية سيتم إلغاء قيد الطالب ولا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل بالجامعة مع توقيع الطالب وولي أمره على تعهد بذلك.


وشدد البيان الصادر عن جامعة حلوان الأهلية أنه على الطلاب المتقدمين للتحويل على موقع الجامعة مراعاة متابعة الموقع يوماً بيوم للرد على اى استفسارات.

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