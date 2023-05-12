الإثنين .. جامعة حلوان تطلق مسابقة هندسية للطلاب

تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر"، وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.

وكشفت ادارة كلية الهندسة جامعة حلوان أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة تريبل s في ١٥ مايو 2023 ، بمقر كلية الهندسة بالمطرية .

وتتكون المسابقة من أربع فئات، تأتي الأولى وهي أهمها وأشهرها تحت اسم "spaghetti competition"، والثانية EPD "Egg protection devices" , و الثالثة مسابقة general competition، "earthquake competition" هي المسابقة الرابعة ، و وتمت إضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية، وهي مسابقة landscape design

جدير بالذكر أنه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ضرورة إتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية لأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية لما لها من أهمية كبيرة من خلال تبادل المعرفة، لافتا إلى أن أساتذة الجامعة هم سفرائها في كافة ربوع العالم.