رئيس جامعة حلوان: إتاحة الفرص لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات الدولية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ضرورة إتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية لأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية لما لها من أهمية كبيرة من خلال تبادل المعرفة، لافتا إلى أن أساتذة الجامعة هم سفرائها في كافة ربوع العالم.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أنه للمرة الأولى يتم دعوة عضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة حلوان للمشاركه كمحاضر في مؤتمر الجمعية الأمريكية للمناظير وإلقاء محاضرة عن التجربة الافريقية في استئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار، والدور الرائد لمصر فى ذلك حيث يعد مؤتمر الجمعية الأمريكية للمناظير هو الأكبر في العالم.

وأضاف البيان أنه تمت دعوة الدكتور أحمد مدكور للمشاركة كمحاضر عن التجربة الأفريقية لاستئصال الأورام بالمنظار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها دعوة طبيب مصري او عربي لإلقاء محاضرة عن التقنية الأحدث في العالم.