٢٣ مايو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم المركز يوم ٢٣ مايو عن الاحصاء التحليلي بالجامعات

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



جدير بالذكر انه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين البرامج الجامعية التي تخص كليات القطاع الطبي.

ووجه السيد قنديل، خلال اجتماعه مع قيادات كليات "الطب والصيدلة والتمريض"، بعقد لجان مشتركة بين الثلاث كليات لوضع قواعد موحدة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بين هذه الكليات وعمل مدرسة علمية وأبحاث مشتركة ومراكز بحثية مشتركة للعمل كنسيج واحد.

وشدد قنديل على ضرورة إعادة الهيكلة بتوظيف واحد للثلاث كليات ، كما شدد على ضرورة احترام المعايير الأكاديمية، وتحدث عن قيمة الأستاذ الجامعي، وسبل تطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية.