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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يفتتح ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق

ملتقى التوظيف بكلية
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية التواصل مع الشركات والمؤسسات السياحية مُقدمة الخدمات من أجل تدريب وتوظيف طلاب الجامعة، مشيدًا بالتعليم التبادلي الذي تتبناه كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وهو نظام تعليمي يعتمد على العمل والدراسة في آن واحد.

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وقال الدكتور السيد قنديل - خلال افتتاحه ملتقى التوظيف الذي نظمته كلية السياحة والفنادق - إن الهدف من الملتقى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وتدريب الطلاب في الفرق الدراسية المختلفة، وتأهيل الخريج ليكون مميزًا وعلى وعى بكافة المستجدات التى تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوى الخبرة.

وطالب قنديل  بضرورة أن تقوم الجهات السياحية بعرض المهارات والمتطلبات الأساسية للخريج، حتى تقوم الجامعة بإعداد برامجها وتطويرها وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل السياحي للوصول إلى جودة الخريج، مؤكدًا على تشجيع ودعم التعاون المستمر وترحيب الجامعة بإستضافة الخبراء للتدريب، وتقديم خبرات عملية وتدريب الطلاب ليكونوا مؤهلين عمليًا وعلميًا. 

من جانبها، أكدت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق على دعم الكلية وتشجيعها للمهارات البناءة وسعيها لرفع كفاءة الخريج، وتنمية المهارات العملية للطلاب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم. 

بدوره، أوضح الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعم الجامعة والكلية للتواصل مع الكيانات السياحية للإطلاع على احتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة وإتاحة فرص عمل لخريجي وطلاب الكلية، وإلقاء الضوء على أهم المهارات التي يتمتع بها خريج الكلية. 

وخلال الملتقى تم توقيع مجموعة من البروتوكولات وتجديد اتفاقية برنامج التعليم التبادلى مع شركات مانفودز مصر وماكدونالدز، وبروتوكول برنامج التعليم التبادلى مع الشركة المتحدة للمشروبات والاغذية (سينابون)، وبروتوكول فنادق تريومف، وبروتوكول شركة ماستر ترافل. 

كما تم عقد حوار مفتوح بين الخريجين ورجال الصناعة على هامش الحدث بعنوان " مواصفات خريجي كليات السياحة والفنادق فى ضوء احتياجات سوق العمل السياحي".

عقدت فعاليات الملتقى بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور  سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عطية الله  الأستاذ بقسم الارشاد السياحى ومحافظ الفيوم الاسبق ومقرر الجلسة النقاشية.

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ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان14
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ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان9
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ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان8
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ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان7
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ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان6
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ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان5
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان4
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان4
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان3
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان3
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان2
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان2
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان1
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان1
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان
ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان
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