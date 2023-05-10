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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل معهد إعداد القادة : خطة لتخريج جيل مؤهل بالعلم والمعرفة

طلاب
طلاب

يحرص معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي على تنظيم العديد من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات واعضاء المجتمع الاكاديمي من العاملين بالجامعات و المعاهد المصرية والباحثين، بهدف تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق اهداف التنمية  المستدامة، تحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور  حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وكشف الدكتور حسام الدين وكيل معهد إعداد القادة أن هذه الأنشطة تأتي من أن  شباب أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات لهم دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة، ودورهم الحيوي فى نقل خبراتهم المختلفة بينهم وبين بعض  ، حيث أن القيادة السياسية تولي أهتمامًا كبيرًا بالشباب في بناء الجمهورية الجديدة وذلك بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادرًا على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية . 

وتابع وكيل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي  أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة  تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى ، لذا يحرص المعهد علي الاهتمام بتنمية قدرات الشباب و تأهيلهم وصنع قادة للمستقبل.

أهداف التنمية المستدامة أعضاء هيئة التدريس إعداد القادة بحلوان Jobs Education

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