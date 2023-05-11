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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة يكشف تفاصيل برنامج تدريبى لأعضاء البعثات العلمية

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

ينظم  معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا الاسبوع البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، وذلك تحت رعاية رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

و كشفت ادارة معهد اعداد القادة بحلوان ان البرنامج التدريبي يستهدف التدريب و التوعية بمهارات الاتيكيت والمراسم والبروتوكول، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، والتعرف على الحقوق العلمية والمالية لأعضاء البعثات، كما يستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية ومهارات القيادة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية والثقافية .

كما يستهدف البرنامج التدريبي تزويد السادة المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لهم لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفا، كما تهدف الى تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية.

البحث العلمي البعثات والمهمات العلمية التعليم العالي والبحث العلمي Jobs Education

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