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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير معهد إعداد القادة: نعمل على إخراج أجيال قادرة على تحقيق التنمية

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

يحرص معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالى و البحث العلمي على تنظيم العديد من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات و اعضاء المجتمع الاكاديمي من العاملين بالجامعات و المعاهد المصرية و الباحثين ، بهدف تطوير المنظومة التعليمية و تحقيق اهداف التنمية  المستدامة  ، و ذالك تحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور  حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد .

وصرح الركتور كريم همام مدير المعهد  أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى لدى ابناء المجتمع الاكاديمي حرصا من المعهد على اعداد اجيال قادرة على قيادة البلاد و تحقيق التنمية و التطور.

وأكد مدير المعهد أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تساهم فى إعداد وتأهيل الكوادر من الشباب والقيادات، والعمل على إكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في القيادة والتواصل، ومواكبة التطور وتبادل الخبرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة، وبناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى، حيث أن القيادة السياسية تولي أهتمامًا كبيرًا بالشباب في بناء الجمهورية الجديدة وذلك بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادرًا على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.

أهداف التنمية المستدامة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور Jobs Education

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