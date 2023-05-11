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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصول رئيس جامعة حلوان على جائزة الملهم من اتحاد رواد الأعمال العرب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب.

وأقيمت احتفالية، لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية التي ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل - رئيس جامعة حلوان -   عن سعادته بهذا التكريم وجائزة "ملهم"، مشيدًا بأهمية العمل الخدمي والتنموي في خدمة المجتمع.

ووجه قنديل الشكر لاتحاد رواد الاعمال العرب على هذا التكريم والاحتفالية.

كذلك كرم اتحاد رواد الأعمال العرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وذلك خلال الاحتفالية.

كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان المتميزين والإدارة العامة لرعاية الشباب في منتدى شباب الجامعات العربية(جائزة ملهم الدولية). 


وتعد جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تأكيداً على المشاركة  بين الجميع في المبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، لأنهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالا وتسطر التاريخ.

التعليم والطلاب التعليم الدكتور السيد قنديل السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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