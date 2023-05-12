أخبار التعليم.. أيمن عاشور للسفير العراقي: الجامعات الأهلية تتيح فرصا متميزة للطلاب الوافدين.. وبحوث الإلكترونيات وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يبحثان سبل دعم التعاون

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



وزير التعليم العالي للسفير العراقي: الجامعات الأهلية تتيح فرصا متميزة للطلاب الوافدين

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الدكتور أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق في المجالات التعليمية والبحثية، بحضور د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

خبير: المراكز البحثية بالجامعات تلعب دورًا رياديًا في صنع القرارات وتحقيق التنمية

أكد الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن المراكز البحثية بالجامعات المصرية تلعب دورًا حيويًا ورياديًا في بناء الدول والمجتمعات وتطوير المعارف الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفر بيئة محفزة ومتقدمة للباحثين لاستكشاف الأفكار الجديدة وتطوير المعرفة في مختلف المجالات.

الجامعة البريطانية تهنئ الخبير محمود محيي الدين لحصوله على الدكتوراه الفخرية

هنأت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس، وذلك تقديرًا لإسهاماته المحلية والعالمية التي تمتد على مدار ٣٠ عامًا، وإسهاماته الكبيرة في مجال الاقتصاد.



رضا حجازي يتفقد برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم"، وذلك بمركز تدريب التنمية المهنية للمعلمين بمدرسة سراى القبة الإعدادية بنات.



التراث البحري المصري عبر العصور بالمؤتمر العلمي الدولي لجامعة عين شمس

تواصلت اليوم جلسات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس ، حيث عقدت اليوم جلسة بعنوان التراث البحري المصري عبر العصور، برئاسة الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار ، وحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاسبق ، و الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار وعميد كلية الآثار السابق، وا.د. محمد ابراهيم وزير الاثار الاسبق، و ا.د مصطفي عطا الله الاستاذ بجامعة القاهرة، ود. محمد مصطفي بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، والسادة اعضاء الصالون البحري، وجمع من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يبحثان سبل دعم التعاون

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات التكنولوجية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين تلك المعاهد والجامعات في كافة المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية وغيرها من المجالات؛ بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.