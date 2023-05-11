خبير: المراكز البحثية بالجامعات تلعب دورًا رياديًا في صنع القرارات وتحقيق التنمية

أكد الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن المراكز البحثية بالجامعات المصرية تلعب دورًا حيويًا ورياديًا في بناء الدول والمجتمعات وتطوير المعارف الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفر بيئة محفزة ومتقدمة للباحثين لاستكشاف الأفكار الجديدة وتطوير المعرفة في مختلف المجالات.

وأوضح مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن المراكز البحثية تتميز عن غيرها من المؤسسات بدورها الحيوي في إنتاج المعرفة الجديدة وفهم التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المجتمعات، وتعمل هذه المراكز على تطوير الأفكار والمفاهيم وإجراء الدراسات العلمية المتخصصة التي تساهم في وضع السياسات والاستراتيجيات التنموية.

وكشف السعيد، عن أهمية المراكز البحثية وهو استخدام البحوث العلمية لخدمة القضايا التنموية وتأهيل الكوادر المحلية عمليا كباحثين ومساعدين باحثين ومد جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية على تشكيل عقود استشارية بحثية وخدمات فنية .

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المراكز البحثية على تعزيز التفاعل بين الأكاديميين والباحثين والمجتمع بشكل عام، حيث يتم تبادل المعرفة والخبرات وتحويل النتائج البحثية إلى تطبيقات عملية وحلول فعالة للمشاكل الحالية.

وأشار مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إلى أن بفضل الأبحاث والدراسات التي تنفذها المراكز البحثية، يتم توفير الأدلة العلمية والتحليلات العميقة للمشكلات والتحديات المجتمعية، ويتم تحليل هذه الأدلة واستنتاج النتائج والتوصيات التي يمكن أن تكون أساسًا لصنع القرارات الفعالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور اسلام السعيد، أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي ستقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.

وأوضح مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن المراكز البحثية تقوم برفع قدرات ومهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس ودعم البحوث العلمية والدراسات التطويرية والتطبيقية ونشر أبحاث المركز العلمية محليا وإقليميا وعالميا بالإضافة الي إقامة المؤتمرات وورش العمل لمشاركة الباحثين.