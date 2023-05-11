جامعة عين شمس تنظم بطولة دوري كرة القدم.. تفاصيل

تنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات بطولة دورى كرة القدم لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضح اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس، أن البطولة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة لبناء جيل سليم من الشباب بدنيا ومعنويا، وللاستغلال الأمثل لطاقات الشباب والترويح عنهم ، ولتعميق روح التنافس الشريف.

وأعلن اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس، عن تفاصيل تكوين الفريق موضحًا انه يتراوح بين 5 - 7 لاعبين، وللإشتراك في البطولة يرجى تسجيل بياناتك في الفورم التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVsPOoDuJ_oLrcdb1pk7-W0N4PKPhScdCF2THTrhai6oTbw/viewform

دوري كرة القدم بكلية الآداب جامعة عين شمس

والجدير بالذكر استقبل الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفداً من جامعة لايبتسيج بألمانيا، والذى يقوم بزيارة علمية لكلية الألسن فى إطار ماجستير الترجمة المشترك بين الجامعتين.

ترأس الوفد الدكتور أوليفر تشولو، مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة، ورافقته المحاضرتان الدكتورة مريم فرادى والدكتورة آن كاترين إنده.

حضر اللقاء من جانب كلية الألسن الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا، وفريق عمل الماجستير بقسم اللغة الألمانية وهم الدكتورة نهلة ناجى توفيق، رئيس القسم، والدكتور عاصم عز الدين العمارى، منسق برنامج الماجستير، والدكتور عبد الحميد مرزوق، عضو فريق العمل.