عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم بطولة دوري كرة القدم.. تفاصيل

دورى كرة القدم بكلية
دورى كرة القدم بكلية الآداب جامعة عين شمس

تنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات بطولة دورى كرة القدم لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس والإدارة العامة لرعاية الشباب.

txt

تعليمات هامة لطلاب حقوق عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

txt

طارق يوسف يتفقد آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى العبور

وأوضح اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس، أن البطولة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة لبناء جيل سليم من الشباب بدنيا ومعنويا، وللاستغلال الأمثل لطاقات الشباب والترويح عنهم ، ولتعميق روح التنافس الشريف.

وأعلن اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس، عن تفاصيل تكوين الفريق موضحًا انه يتراوح بين 5 - 7 لاعبين، وللإشتراك في البطولة يرجى تسجيل بياناتك في الفورم التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVsPOoDuJ_oLrcdb1pk7-W0N4PKPhScdCF2THTrhai6oTbw/viewform

دوري كرة القدم بكلية الآداب جامعة عين شمس
دوري كرة القدم بكلية الآداب جامعة عين شمس

والجدير بالذكر استقبل الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفداً من جامعة لايبتسيج بألمانيا، والذى يقوم بزيارة علمية لكلية الألسن فى إطار ماجستير الترجمة المشترك بين الجامعتين.

ترأس الوفد الدكتور أوليفر تشولو، مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة، ورافقته المحاضرتان الدكتورة مريم فرادى والدكتورة آن كاترين إنده.

حضر اللقاء من جانب كلية الألسن الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا، وفريق عمل الماجستير بقسم اللغة الألمانية وهم الدكتورة نهلة ناجى توفيق، رئيس القسم، والدكتور عاصم عز الدين العمارى، منسق برنامج الماجستير، والدكتور عبد الحميد مرزوق، عضو فريق العمل.

جامعة عين شمس كلية الاداب اتحاد طلاب كلية الآداب بطولة دورى كرة القدم اللجنة الرياضية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

موضوعات متعلقة

خبير: الأنشطة بالجامعات تجعل الطلاب صمام أمان المجتمع والقوة الدافعة للتنمية

خبير: دعم الأنشطة الطلابية ضرورة حتمية في التطوير الشامل للتعليم

التقدم التكنولوجي وتطوير التعليم|خبراء: الدولة تسير بخطى راسخة نحو تعظيم مهارات طلاب الجامعات.. تحفيز رواد الأعمال والابتكار يسهمان في تحسين مؤشرات التنافسية العالمية

خبير: "التعليم العالي" تسير بخطى راسخة لتعظيم الفائدة من الوسائل الإلكترونية الحديثة

ترشيحاتنا

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

لأول مرة كاميرا 200 ميجابكسل.. Realme تطلق هاتفها الجديد بربع سعر iPhone

الجرام بـ 2560 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب

وزارة الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم

لأصحاب iphone بس.. محدش هيشوفك أونلاين على واتساب نهائياً|بالصور

الصحة: إجراء 6 آلاف عملية في العيون ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ