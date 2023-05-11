عميد علوم حلوان يكشف حلولا لمشاكل الخريجين بالجامعات

انطلقت جلسات الحوار الوطني حيث كانت افتتاحية الجلسات يوم الأربعاء الماضي، حيث كان قد كلَف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة مسجلة له قبل بدء جلسة الحوار الوطني إنه يتطلع أن يجنى الحوار رؤى واضحة لصالح الوطن، وانه لديه يقين راسخ بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول.

ويبحث الحوار الوطني عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا، وتولى جلسات الحوار الوطني اهتماما كبيرا بقطاع التعليم بمختلف مراحلة سواء الأساسية أو الجامعية حيث تم تقسيم المحور الاجتماعي إلى 6 لجان فرعية والتي كان من ضمنها التعليم والبحث العلمي، وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي داخل الحوار الوطني قضية هامة للغاية ألا وهي قضية الأنشطة الطلابية.

وفي هذا السياق كشف الدكتور عماد ابو الدهم عميد كلية العلوم جامعة حلوان لصدي البلد حول تفاصيل حول مشاكل التعليم الطبي والهندسي والعلوم وكيف يمكن حلها للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وقال الدكتور عماد ابو الدهب إن من أهم مشكلات القطاع الطبي والهندسي وقطاع العلوم، تواجه كليات العلوم مشاكل في إقبال الطلاب علي أقسام العلوم الطبية والهندسية والرياضيات وهذا مؤشر سلبي يضر بمستوي التعليم الجامعي و يؤثر علي مستوي الخريجين.

وتابع عميد علوم حلوان أن الطالب لا يقبل علي الالتحاق بكليات العلوم بسبب فقر فرص العمل بهذه الكليات، وأنه لا بد لتطوير مستوي الخريجين بهذه الكليات تطوير سوق العمل وفتح آفاق جديدة لخريجيها وإتاحة فرص عمل لهم مختلفة.

وأشار الدكتور عماد ابو الدهب إلى أن هناك بعض التخصصات بالكليات المختلفة انقرضت وأصبح هناك توجه للالتحاق بكليات الحاسب الالي و الابتعاد عن الأقسام الأساسية بالكليات، وللنهوض بالمنظومة التعليمية يجب تعليم الطالب العلوم الأساسية وهذا يعود علي كافة القطاعات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتابع أنه يجب استحداث تخصصات جديدة بالكليات وجهل برامجها مواكبة لمتطلبات سوق العمل.