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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها بأيام.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023، التي من المقرر أن تنطلق خلال أيام "ابتداءا من 20 مايو 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن شاغلي الوظائف التالية لهم حق متابعة أعمال لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023 :

  • رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعلمي الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)
  • نائبي رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية
  • رئيس لجنة الادارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية
  • مشرفي عموم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)
  • مدير مديرية التربية والتعليم
  • مدير عام التعليم الفني بالمديرية
  • مدير عام الادارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة
  • مديري الإدارات النوعية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بالمديرية
  • رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة
  • اللجان المكلفة بخطابات معتمدة من أي من (نائب الوزير لشئون التعليم الفني - رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية - نائل رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية - رئيس لجنة الادارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية - مشرفي عموم امتحانات الدبلومات الفنية ، وذلك بعد التحقق التام من شخصياتهم يتم تسجيل بياناتهم في سجل الامن على البوابة وإخطار رئيس لجنة سير الامتحان لمرافقتهم من البوابة الى داخل اللجنة ، مع مراعاة توفير الهدوء للطلاب اثناء المتابعات على ألا يكون لد اي من المتابعين من المديريات والادارات التعليمية المشار إليها موانع طبقا لما ورد بالنشرة العامة رقم 1 لسنة 2019

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023  ، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023  التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 حتى يوم الخميس الموافق 8/6/2023.

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