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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد فترة رفع ملفات الأنشطة على منصة أبنائنا في الخارج لمدة أسبوع

ابناؤنا في الخارج
ابناؤنا في الخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا بشأن امتحانات ابناؤنا في الخارج ، حيث قررت الوزارة مد فترة رفع ملفات الأنشطة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي لمدة اسبوع إضافي من خلال المنصة الإلكرتونية للامتحانات عبر الرابط التالي https://eprintaa.abroad.moe.gov.eg 

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تحميل نماذج الإجابة للصف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية ، للطلاب الذين لم يتمكنوا من تأدية الامتحانات الإلكترونية أو رفع نماذج الإجابة ، على أن يقوم ولي الأمر برفع ملفات PDF الخاصة بنماذج الاجابة من خلال الرابط https://sabroadupload.emis.gov.eg   بإستخدام الحساب الخاص به على منصة أبنائنا في الخارج، وذلك لمدة اسبوع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تهيب بالسادة اولياء الأمور سرعة الإنتهاء من رفع نماذج الإجابة للطلاب المشار اليهم بعاليه خلال المدة المقررة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إتاحة تحميل نسخة إلكترونية PDF من امتحانات ابناؤنا في الخارج على الرابط الخاص بالمنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج من خلال الضغط على :

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams2023dor2/The2ndClass 

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطالب تحميل نموذج الامتحان ونموذج الاجابة الخاصة به وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على نموذج الإجابة ثم تجميعها في آخر يوم، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع الامتحانات بالطريقة التي سوف نوافيكم بها قبل نهاية الامتحانات.

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