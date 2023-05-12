عوض تاج الدين: على كلية الدراسات والبحوث البيئية السعي للوصول إلى العالمية

احتفلت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بمرور أربعين عام على إنشائها، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية .

جاءت الإحتفالية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة.. من أجل حياة أفضل".

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن الفترة القادمة علي كلية الدراسات والبحوث البيئية السعى لأن يكون لشهادتها مزيدا من الثقل علي المستويين المحلي والعالمي وأن تساهم في دعم مشاريع الدولة في مجالها.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه عندما بدأت الكلية كانت ومازالت أيقونة قامت بدور فعال في الفترة الماضية ،و عليها بذل المزيد من الجهد فى ظل التوجه للتخصصات البينية والذى توليه الدولة اهتماماً شديدا بما يتماشى مع التوجه العالمي، مؤكدا أن التغيرات المناخية من أهم الملفات التى تلقي اهتماماً عالمياً لما لها من تأثيرات علي كافة المناحى الحياتية .

وقالت د. شيرين فكرى مساعد وزير البيئة إن المعرفة والعلم يمثلان البداية الحقيقية لتسليط الأنظار وتركيزها على قضايا حماية البيئة والحفاظ عليها من كافة أشكال التلوث خاصة مع تنامي التحديات البيئية وتداخلها المباشر في كافه مناحي الحياة .

وأوضحت شيرين فكرى أن انعكاسات الاحتباس الحراري العالمي قد ظهر مؤخرا وهو الأمر الذي تطلب وجود رؤيه علمية تساعد على مجابهة كل هذه التحديات من خلال الابحاث والتوصيات التي تعمل على تحقيق الأهداف التي من أهمها الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، فلا شك أن الجهود والخطوات التنفيذيه من جانب الدولة لابد أن تواكبها وتدعمها رؤيه علميه ونظرة معرفيه شاملة لتلاحق التحديات المتزايدة والتطورات الكبيرة التى تواجه مصر على المستوى الوطني والدولي وهي الرسالة الوطنية التي تقوم بحمل عبئها الجهات العلميه وفي قلبها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية التي قدمت على مدى 40 عاماً كما كبيراً من الأوراق العلمية والرسائل البحثيه التي شملت البيئة وقضاياها المختلفة .

وأعلنت عن اعتماد اللائحة الجديدة للكلية من وزير التعليم العالى، وسيتم تطبيقها فى العام الجامعى القادم، كما ألقت الضوء على وضع الكلية عالمياً ، في نسبة الأبحاث ، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر منها من قسم العلوم الطبية ، وعدد الوافدين ، والمشروعات البحثية التطبيقية داخل الكلية ، ومجلة العلوم البيئية ، ووحدات الكلية العشر .كذلك تحدثت عن البرامج الجديدة والتؤامة والشراكات مع جامعات عالمية .