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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام جلسات ورشة عمل اللقاحات خلال فعاليات المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ورشة عمل عن " اللقاحات " بالإشتراك مع معهد جينر (طب جامعة أكسفورد) بعنوان Vaccinology Workshop in collaboration with The Jenner Institute at the University of Oxford"
خلال فعّاليّات اليوم الثانى للمؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس " أقتصاد المعرفة ... لحياة  أفضل".

 

 وذلك بحضور أ.د عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية وأ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث أ.د على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس وأ.د أمانى كامل عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس والأساتذة وكلاء كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.
 
تحدث بالجلسة نخبة من الأطباء المتخصصين أ.د سامية عبده نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس  ومدير وحدة مكافحة العدوى وأ.د. أحمد سالمان دكتوراه المناعة Jenner Institute at the University of Oxford  وأ.د هشام الغزالي أستاذ علاج الاورام ومدير مركز الابحاث بكلية الطب جامعة عين شمس.

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كما تضمنت فعّاليّات الورشة مشاركة Prof. Adrian V. S. Hill استعرض خلالها توضيح لتطور لقاحات جديدة للملاريا و Covid-19، الربط بين نماذج الحماية والعدوى البشرية الخاضعة للرقابة لمرض TBC: نظرة ثاقبة على المناعة الفطرية.

لافتاً النظر إلى السلامة والفعالية الوقائية الأولية المناعية مع طفيليات الملاريا Pf^mei2 (GA2) الموهنة وراثيًا في المتطوعين الهولنديين الأصحاء.


إلى جانب التجارب السريرية لمرض TBC وأيضاً إستخدام الجهاز المناعي الفطري لمحاربة السرطان ، ولقاح الغشاء الخارجي الأصلي المستند إلى الحويصلة: تخزين و عملية تطوير الخلايا الرئيسية، والمواد المساعدة الجديدة التى تستخدم لتعزيز فعالية اللقاحات وطريقة عملها و لقاحات HCV - TBC وTBC -لقاحات السل .

كما تحدثت Ellie ( Eleanor) Barnes عن بحث تحت اسم "التقدم والتحديات التي تواجه اللقاحات ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي سي ".

و عرض César López- Camacho دراسة عن تخطى عقبات : الابتكارات في اللقاحات القائمة على الحمض النووي RNA للأمراض المعدية الناشئة.

وقدم Adil El-Turabi  بحثا عن "تطوير لقاحات للأمراض الغير معدية "

كليه الطب جامعة عين شمس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس معهد جينر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس طب جامعة أكسفورد جامعة أكسفورد

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