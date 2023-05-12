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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم انتهاء منتدى شباب الجامعات العربية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تشارك اللجنة العلمية باتحاد طلاب بالجامعات المصرية ، بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub في فعاليات منتدى شباب الجامعات العربية (جائزة ملهم الدولية) بوفد من طلاب الكليات المختلفةوالذي استمر علي مدار يومين ،  خلال الفترة من 5/11 حتى 5/12


وكان قد افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس معرض “الطالب المنتج” بمشاركة الأسر المنتجة والذي نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس بكلية البنات ، 
يأتي المعرض في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعي وجامعة عين شمس.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المرأة المصرية تقوي بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القوية والاستثمار في البشر لن يتحقق إلا من خلال 3 محاور وهم تعليم المرأة وتكافؤ الفرص في التعليم وتعزيز الوعي والمشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن الجامعات مصنع الشباب ، و أن الجامعات ليست دورها فقط العمل الأكاديمي ولكن أصبحت تنفتح بكامل إمكانيتها مشارك أساسي في استثمار البشر .

وإن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع كافة القطاعات بالدولة مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما أن الوزارة تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والإقتصادية للمواطن وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة.

إتحاد طلاب الابتكار وريادة الأعمال الجامعات العربية Jobs Education

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