الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء.. جلسة ضمن المؤتمر الدولي لجامعة عين شمس

عقدت جلسة بعنوان “الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية”، برئاسة الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأدار فعالياتها الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

يأتي ذلك فى إطار جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس بعنوان" اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، والذي يستمر على مدار يومي 10 و11 مايو 2023.

في كلمته، أوضح الدكتور أيمن صالح أن القانون المصرى ينظم زراعة الأعضاء، حيث تم إصدار قانون يتعلق بزراعة الأعضاء، ولكن كان هناك بعض العقبات تواجه تطبيقه، من بينها مدى تقبل المجتمع لفكرة نقل الأعضاء، وصعوبة تحديد وتشخيص حالات الموت الإكلينيكي أو موت جذع الدماغ، والتى تحتاج لطبيب عناية مركزة لوصفها وتشخيصها.

من جانبه، قال الدكتور محمد صافى إن الأمر يتعلق بموضوع تتقاطع فيه الآراء القانونية والدينية والطبية، ويحتاج إلى مزيد من الوعى والثقافة المجتمعية، وأن القانون رقم (5) لعام 2010 وتعديلاته عام 2017 حسم الكثير من الأمور، وأن أى تنظيم تشريعى جديد لهذا الموضوع يجب أن يأخذ فى الاعتبار خصائص المجتمع وعاداته وتقاليده وتطور ممارساته.

وشدد الدكتور حسام الدين على أن سرقة الأعضاء جريمة لها عقوبة كبيرة فى القانون المصرى، وأن القوانين المصرية تولى حرمة الجسد والأعضاء اهتماماً كبيراً.

وشدد على ضرورة حماية الأطباء الذين يقومون بعملية زراعة الأعضاء، وأن يسن قوانين لحمايتهم إذا تم الاشتباه بهم بشكل خاطئ مع ضرورة وضع تعريف للموت.

فيما استعرضت الدكتورة فاطمة جلال، خلال كلمتها، الوضع الحالى لزراعة الأعضاء فى مصر، حيث يتم التبرع فى مصر من أحياء بينما تميل الاتجاهات العالمية إلى الأخذ من متوفين.

وطرحت ملامح التغيير المأمول فى مجال زراعة الأعضاء بزيادة الضوابط، وضبط إجراءات منح وتجديد التراخيص بالزراعة وتقليل المنشآت المصرح لها بالزراعة، وتفعيل الاشتراطات الحالية فى القانون، وتيسير نظام الموافقة على التبرع ورقمنة التبرع بالأعضاء واللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وشرحت الدكتورة فاطمة جلال نظام الموافقة بعد الاستبعاد للتبرع بالأعضاء والمطبق عالميا، وهو أن يتم التبرع بأعضائك فى حالة موتك ما لم تبد عدم رغبتك فى ذلك.

وقد تطرقت إلى الحوافز التى تمنح للمتبرع بالأعضاء، مشددة على أهمية نشر ثقافة التبرع بالأعضاء فى مصر، والتوعية والحاجة للمزيد من النقاشات والدراسات فى هذا الصدد.

وتحدثت الدكتورة دعاء حامد عبد الرحمن، مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن أهمية تنظيم القانونى للتجارب السريرية، مستشهدة بتجربة دواء “تروڤان” التى قامت بها شركة فايزر وتمت تجربتها فى نيچيريا على البالغين والأطفال، موضحة أن جانب الإجراءات القانونية لهذه التجربة، والتى انتهت بدفع مبلغ كتعويض من شركة فايزر لأهالى الأطفال الذين توفوا وتجربة دواء TGN1412، وبينت الإجراء القانونى الذى تم اتخاذه حينذاك.

وأوضحت أن مصر أصدرت قانون نظم التجارب السريرية فى ديسمبر 2020، وتصادف القانون مع انتشار جائحة كورونا، وبالفعل تم اختيار متطوعين لاختبار لقاحات لكورونا، علما بأن القانون المنظم للتجارب لم يتم إطلاقه وتفعيله بصورة نهائية.

واستعرضت مواد القوانين التى تنظم التجارب السريرية وحماية المبحوثين وضمان سلامتهم وحقوقهم والتأكيد على مبدأ الرضا والموافقة من المبحوث بالتجربة السريرية.

وأوضح فضيلة الشيخ أحمد تركى أن الرأى الدينى يعد مدخلا للشخصية المصرية وأن زراعة الأعضاء عندما عرضت قديما فى مصر تم تحريمها بشكل قاطع، ولكن صدرت فتاوى تؤكد بجوازها، ولكن الشارع المصرى رفضها بشكل كبير.

وشدد على أن عملية زراعة الأعضاء لا بد أن تخضع لعدة تشريعات دينية، منها أن لا يتم الإضرار بالمتبرع، وألا تسبب عملية الزراعة اختلاط الأنساب إذا ما تمت.

وقد تمت إدارة حلقة نقاشية فى ختام الجلسة ضمت لفيفا من أساتذة كلية الحقوق وأساتذة كليات الطب شارك فيها الشيخ أحمد تركى، والدكتور حمدى عبد الرحمن، والدكتور جميل عبد الباقى، والدكتور ياسين الشاذلى، والدكتورة ضياء مرزوق، والدكتورة لميا الوكيل، والدكتور شريف علوان.