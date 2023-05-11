ورشة عمل حول اللقاحات بالمؤتمر الدولي السنوى لجامعة عين شمس

عقد المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، ورشة عمل حول " اللقاحات " بالاشتراك مع معهد جنير (جامعة أكسفورد).

وترأس الجلسة الأولى الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، والدكتور ياسر مصطفى، رئيس قسم الصدر السابق بطب عين شمس، والدكتور سامية عبده، نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور راشيل تاني، من Jenner Institute Oxford University Faculty.



وقد شهد الجلسة الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى أسامة، عميد كلية الصيدلة ووكلاء كلية الصيدلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وتحدث خلالها الدكتور أحمد محمود سالمان، والدكتورة ليزا ستوكديل Jenner Institute Oxford University Faculty، والدكتور بلوندين فايارد.

وتحدث في الجلسة الثانية الدكتور راتشيل تانر Jenner Institute Oxford University Faculty، والدكتورة إيمان سآتي Jenner Institute Oxford University Faculty، والدكتورة بيرنا أبوطايع Jenner Institute Oxford University Faculty، والدكتور جيلبوس توران Jenner Institute Oxford University Faculty

وأدارها الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية صيدلة عين شمس، والدكتور عادل الترابي Jenner Institute Oxford University Faculty، والدكتور أحمد محمود سالمان Jenner Institute Oxford University Faculty.

وقد ركزت ورشة العمل على أهمية وجود لقاح للملاريا بمصر، حيث إنه نتاج للاحتباس الحرارى، وستكون هناك دول معرضة لانتشار المرض بها رغم بعدها عن خط الاستواء، كما أن مصر تقع علي حدودها دول ينتشر بها الإصابة بالملاريا، إلى جانب أن وفود بعض المهاجرين من الدول المنتشر بها المرض مثل السودان سترفع احتمالية انتشار الملاريا، لذا كان من الضرورى وجود مصل للتطعيم ضد المرض.

وخلال الجلسة، قال ممثلو معهد جنير إن المعهد قام بعمل تطعيم للملاريا، وإنه على وشك الاعتماد عالميا.

كما تم خلال الجلسة التطرق إلى مرض الدرن، وأن التطعيم إجبارى بمصر لحديثى الولادة، ومن المهم تطوير التطعيم الموجود حالياً، حيث إن فاعليته منخفضة ويكون فعالا فى أول خمس سنوات من التطعيم، وبعد ذلك يفقد فاعليته، كما أن هناك أنواعا كثيرة من بكتيريا الدرن مقاومة للمضادات الحيوية، وبالتالي لا بد من وجود لقاح أو تطعيم لها، خاصة أنه مرض يصيب ما يقرب من 200 مليون شخص سنوياً، ويسبب الوفاة لـ 2 - 3 مليون شخص سنويا، فهو يعد من أكبر أسباب الوفاة نتيجة عدوى بكتيرية.

كذلك تم خلال ورشة العمل، تأكديد ضرورة تصنيع اللقاحات محليا أو عقد اتفاقات مع الشركات المصنعة لتوفيرها بأسعار تناسب الدول ذات الدخل المنخفض.

كما تم التطرق للجهود المبذولة في معهد جينر (جامعة أكسفورد) لعمل لقاحات باستخدام ناقلات فيروسية، والتطعيمات التقليدية باستخدام فيرس غير حى أو ضعيف لعلاجات أمراض معدية أو مناعية أو سرطانية.