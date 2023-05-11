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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تستقبل المهندس المصري العالمي محمد جودت

الدكتور أيمن صالح
الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس

انتهت منذ قليل وقائع الجلسة الحوارية التي أدارها الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث واستضافت المهندس المصري العالمي محمد جودت،  وعُقدت ضمن فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي لجامعة عين شمس في نسخته الحادية عشر والذي انطلق أمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل ".

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افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم بجامعة عين شمس

واستهل الدكتور ايمن صالح رئيس المؤتمر ومدير الجلسة، بالتعريف بالمهندس محمد جودت  مؤسسة  " " one Billion happy في الولايات المتحدة الأمريكية وكبير مسؤولي الأعمال السابق لجوجل X  و مؤلف كتاب
 Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy 
و الذي صدر عام ٢٠١٧.
و كتاب  scary smart و غيرها من الكتب.

تناولت الجلسة الحوارية الحديث عن النجاح بدون واسطة و أكد المهندس محمد جودت أن النجاح يعتمد على الرغبة في تحقيقه والتكيف مع الظروف المحيطة وتوظيفها لصالح تحقيق الأهداف التي ينشدها كل شخص.

و تطرق الحوار إلى الحديث عن وسائل النجاح ، وأشار المهندس محمد جودت ضرورة الاستثمار في العقل مثلما نستثمر في الجسم، وشدد على أهمية القراءة ، مؤكداً أن قضاء ساعة واحدة يومياً في شئ مفيد أو في قراءة أو تعلم شئ مفيد يمكنها أن تغير حياة الفرد و أن قضاء ١٠ آلاف ساعة في تعلم شئ مفيد يحقق نتائج و تغيير كبير للأفضل ويصنع الفرق في حياة من يتبع هذا الأسلوب.

كما وجه المهندس محمد جودت نصائح للشباب المقبل على الحياة العملية و كيف يمكن أن يخوض مجالات ريادة الأعمال بنجاح،  حيث قال" الأفضل أن تكون صاحب عمل يحل مشكلة مُلحة عند الناس"، وقال" من الأفضل أن يكون اختيارك للعمل وفق قدراتك و يتناسب مع ما تؤمن به و الهدف الذي تسعى لتحقيقه".

و تحدث عن كتابه الشهير scary smart و ما تناوله في الكتاب حول مخاطر الذكاء الاصطناعي و تأثيره على حياة ومستقبل  البشر.

كما تطرق الحديث عن مؤسسة one Billion happy" ، ومنظور السعادة و خطوات تحقيق الرضا .

و استعرض معادلته عن السعادة قائلاً:

السعادة تساوي الفرق بين أحداث حياتك و توقعاتك( السعادة = أحداث حياتك- توقعاتك).

واختتم اللقاء بتوجيه نصيحة للناس بأهمية الشعور بالرضا وكيف يؤثر على مجرى حياتك و أن يحاول الناس التقليل من الضغط العصبي.

المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس1
المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس1
المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس
المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس
الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدراسات العليا اقتصاد المعرفة Jobs Education

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