مدير معهد إعداد القادة ضيفا لمؤتمر جامعة عين شمس

شارك كل من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل للمعهد، بالحضور فى المؤتمر العلمي العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس والذى يعقد تحت عنوان .. اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل" برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وذلك بعد تلقى سيادته دعوة من دكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقد استضاف المؤتمر المهندس العالمي محمد جودت مؤسس شركة (One billion happy) بالولايات المتحدة الأمريكية" وعقد جلسة حوارية بعنوان مفاتيح السعادة"

وقد أبدى مدير معهد إعداد القادة سعادته بالدعوة المقدمة من نائب رئيس جامعة عين شمس لحضور مؤتمر الجامعة، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر لتمثيل معهد إعداد القادة في هذا المؤتمر المهم.

هذا وقد أعرب "همام" عن أمله في تعزيز التعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة عين شمس بما يسهم فى تبادل الخبرات والمعرفة.

وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية حيث أنها تعمل على تحسين جودة البحث العلمي والتعليم، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير القدرات والمهارات الفنية والعلمية للباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات.

