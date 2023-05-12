خبير تعليم يكشف أهمية التخصصات البينية وتحقيق الاستراتيجية الوطنية

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن التوجه للتخصصات البينية جاء للتأكيد على دور العلوم الإنسانية والاجتماعية والمعيارية في إثراء سائر مجالات المعرفة والبحث العلمي، مما جعل التخصصات البينية مطلب عالمي للجامعات والمراكز البحثية.

وأكد الدكتور مجدي حمزة، أن التوجه إلي التخصصات البينة لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل بالإضافة إلي الفائدة الكبيرة للدارسين الباحثين فى تكوين عقلية علمية أكثر شمولية وتكاملية.

وأوضخ الدكتور مجدي حمزة، أن قطاع التعليم العالي يشهد تطوير في مناهج علمية جديدة و إبتكار تقنيات حديثة، بغرض الابتعاد عن الأنماط التقليدية للمعرفة الكلاسيكية، وخلق التكامل بينها، والوصول إلى نتائج جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد حمزة ، أن الدولة اتجهت متمثلة فى وزارة التعليم العالى إلى العمل على تغيير المناهج وإعادة ترتيب كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل.

وكان افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، فعاليات ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، والتي تُمثل البداية الرسمية لإطلاق "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية.



وفي كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الندوة تهدف إلى ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي المصري، موضحًا أن الوزارة قدمت على مدى السنوات الثلاث الماضية من خلال بنك المعرفة المصري (EKB)، بالتعاون مع مؤسسة Knowledge E برامج تدريبية شاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات المصرية لديها خطة لتأسيس مناهج بينية التخصصات لديها القدرة على التعامل مع تحديات مركبة تعجز التخصصات المنفردة في التعامل معها مثل ما حدث خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وأثرها على نواحي الحياة، والذي تطلب التعامل مع هذه الجائحة من خلال تعاون الخبراء من تخصصات متعددة في المجالات الطبية والتربوية والاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات للتصدي لتداعيات الأزمة، لافتًا إلى دور البرامج البينية في مواجهة تحديات ظاهرة تغيرات المناخ، والتي تتطلب أيضًا التعاون بين التخصصات للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بتلك التحديات.