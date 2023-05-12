جامعة عين شمس في أسبوع |افتتاح المؤتمر السنوي عن اقتصاد المعرفة...إطلاق مبادرة الطالب المنتج ..انعقاد المنتدى الدولى لأورام الجهاز الهضمي والقولون

جامعة عين شمس في أسبوع :

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السنوى تحت عنوان “اقتصاد المعرفة”

إطلاق مبادرة «الطالب المنتج»

انطلاق المنتدى الدولى لأورام الجهاز الهضمي والقولون



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر للجامعة تحت عنوان "اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل" ،إطلاق مبادرة «الطالب المنتج» بجامعة عين شمس .



افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس تحت عنوان "اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل"، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور محمود محيى الدين الخبير الاقتصادى العالمى والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) ، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ونخبة من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس جامعة عين شمس ،والسادة الوكلاء بالإضافة إلى مشاركين من عدداً من المؤسسات التعليمية من شتى أنحاء العالم .

في كلمته رحب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، بكافة ضيوف المؤتمر والذي يشهد مشاركات من عدة دول من بينهم ( المملكة المتحدة - ألمانيا - فرنسا - النمسا - البحرين - الإمارات - السعودية ).

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية وندوات فكرية فى مجالات متنوعة ، مؤكداً أننا نواجه تحديات غير مسبوقة تشمل التغير المناخي والأوبئة مثل الكوفيد ، إلى جانب تحديات الفقر وغيرها وقد أثرت هذه التحديات على جودة حياة البشر ، وفى ظل زيادتها يخشى على المجتمعات مما يستدعى تطور وطرح أفكار غير تقليدية ومبتكرة لمواجهتها .

وأضاف من هنا كانت رؤية الجامعة أن يكون عنوان المؤتمر " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل" فالمعرفة والعلم والابتكار والإبداع السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الفاعلة لتلك التحديات الغير مسبوقة ، مؤكدا أن استراتيجية جامعة عين شمس ، تبنت مناهج مبتكرة توافق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

كما تحدث الدكتور محمود المتينى عن جهود الجامعة في التحول لجامعة خضراء والتى تأتى ضمن خطة الجامعة لتخفيف آثار التغير المناخي ، مثل مشروع شمس بى جرين وإنشاء مركز للتنمية المستدامة.

و اختتم كلمته بالتأكيد على أن إسهامات جامعة عين شمس تمتد لشتى المجالات ، للحفاظ على المكانة الرفيعة لجامعتنا العريقة ، و لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمعرفة والإقتصاد المحلى ، لتصبح الجامعة بحق بيت خبرة للمجتمع وشريك فاعل في تطوره ومواجهة التحديات الراهنة.

أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن اقتصاد المعرفة معني بتحويل التعليم والتعلم والمعرفة إلي إنتاج أعمال تصدر وتعود بأرباح للأفراد والشركات والاقتصاد ككل ، فهو نظام يعتمد على الثروة الفكرية وخلق قيمة مضاعفة للبحث العلمي التطبيقي والاكتشافات العلمية وإن الأصول غير الملموسة مثل قيمة عمال المعرفة وحقوق ملكيتهم الفكرية من براءات اختراع ومصنفات هي جزء رئيسي من اقتصاد المعرفة.

وأوضح أن البنك الدولي حدد أربع دعامات لاقتصاد المعرفة وهى مؤسسات توفر الحافز لريادة الأعمال، توافر العمالة الماهرة والتعليم الجي ، توافر بيئة أساسية معلوماتية وشبكة اتصالات جيدة. وأخيرا مشاركة قوية ودائمة للجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أشار أ.د. ايمن صالح إلى أنه كدليل على أهمية اقتصاد المعرفة فإن الولايات المتحدة ترصد لحقوق الملكية الفكرية مبلغ 6.6 تريليون دولار وتمثل الصناعات المستخدمة لهذه البراءات ثلث الناتج القومي ، بينما يمثل قطاع البيوتكنولوجي 10 % من الناتج القومي الأمريكى ، و تمثل حصة مشاركة قطاع التعليم العالي 568 بليون دولار ، حسب تقديرات غرفة التجارة الأمريكية.

وأضاف أنه اعتماداً على ما تم ذكره من مفاهيم و اتساقا مع استراتيجية جامعة عين شمس و تأكيداً لجدارتها بأن تكون جامعة من الجيل الرابع و تحقيقا الأهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية فقد تم الترتيب للمؤتمر الحادي عشر للجامعة والذى يتضمن أجندة ثرية سيتم مناقشتها من خلال عددا من الجلسات وورش العمل على مدار يومين.

وقد تضمنت فعاليات الافتتاح أيضا حفلًا لمنح الدكتوراه الفخرية تحدث خلاله أ. د محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).

كما قام الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بتقديم درع الجامعة للأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والاستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تقديرا لما بذلوه من جهد لإعلاء اسم جامعة عين شمس.

كما عقد على هامش الجلسة الافتتاحية جلسة نقاشية

بعنوان "نحو رعاية صحية مستدامة من أجل حياة أفضل" بمشاركة الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، السيد / محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، د. أحمد حجازى ، المدير العام لشركة سانوفي مصر، وأدار الجلسة: أ. د. إيهاب شلبي رئيس شركة دي كاربون مصر، السيد أحمد إمام، رئيس قطاع الرعاية الصحية في فودافون،.

يشارك فى المؤتمر الذى يعقد على مدار يومي 10 ،11 مايو 2023 بأحد فنادق القاهرة خبراء من داخل وخارج مصر ، ومتحدثين من (معهد جينر - جامعة أكسفورد)، (جامعة TU Berlin) ( جامعة الإمارات)، (الوكالة الدولية للطاقة الذرية( Hertie School ) ، مبادرة ( Solve for happy) ، بالإضافة إلى حوار مع المهندس محمد جودت المدير السابق لجوجل اكس ومنشئ جمعية مليار سعيد.

كذلك يتضمن المؤتمر جلستين مع الاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة متحدثين من البنك الأوروبي.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات من خلال عدداً من الفاعليات هي:

- مسار اللقاحات (دورة مكثفة لمدة يومين) ، بالاشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد).

- القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي

- الشركات الصغيرة والمتوسطة ، جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط.

- الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.

- الاستشعار عن بعد.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الجامعي والدراسات العليا.

- الحلول المستدامة ونتائج COP27‏

- المتطلبات الوطنية الحاسمة في العلوم النووية والإشعاعية

- جلسة مشتركة مع جامعة برلين التقنية

- الجوانب القانونية لزرع الأعضاء والتجارب السريرية

- جلسة التوظيف، جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط.

- جلسة التكنولوجيا الحيوية.

- التعليم الطبي.

- جلسة علم الآثار.

- أثر التغييرات المناخية على الثروة الحيوانية.

- الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع الغذائي.

- جلسة كلية الآثار .

- جلسة قطاع العلوم الأدبية.

- دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة.

- قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية.

- القوة الناعمة (الفن والأدب) في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة

- القضية السكانية: المرأة مؤثر ومتأثر.

كما يتم الاحتفال بمرور ٤٠ عام على إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس .

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس معرض “الطالب المنتج” بمشاركة الأسر المنتجة والذي نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس بكلية البنات.

وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، والدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور السادة وكلاء الكلية والسادة العمداء السابقين ولفيف من أعضاء هيئه التدريس الكلية والطلاب.

يأتي المعرض في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعي وجامعة عين شمس.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المرأة المصرية تقوي بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القوية والاستثمار في البشر لن يتحقق إلا من خلال 3 محاور وهم تعليم المرأة وتكافؤ الفرص في التعليم وتعزيز الوعي والمشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن الجامعات مصنع الشباب ، و أن الجامعات ليست دورها فقط العمل الأكاديمي ولكن أصبحت تنفتح بكامل إمكانيتها مشارك أساسي في استثمار البشر .

وأضافت أن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع كافة القطاعات بالدولة مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما أن الوزارة تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والإقتصادية للمواطن وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة.

وكان قد أقيم يوم الخميس الموافق الرابع من مايو 2023 ، المنتدى الأول لأورام الجهاز الهضمي والكبد بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و كلا من ، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب وأستاذ علاج الأورام بطب المنصورة، الدكتور أسامة سليمان أستاذ جراحة الأورام بطب عين شمس ، الدكتور وحيد يسري أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد ، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق ، الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام و رئيس مركز أبحاث طب عين شمس و الدكتور أسامة حتة أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس .

وبحضورالخبراء الأجانب العالمين :

Prof. Heinz-Josef Lenz

البروفيسور هاينز لينز

رئيس أقسام علاج أورام الجهاز الهضمى والكبد والقولون والبنكرياس بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية

Prof. Markus W. Büchler

البروفيسور ماركس بوشلر رئيس قسم جراحة أورام الجهاز الهضمي و الكبد و البنكرياس بجامعة هايدلبرج - ألمانيا

Prof.Thiaerry De Baere

رئيس قسم الأشعة التداخلية بمعهد جوستاف روسيه -فرنسا

Prof.Jafar Golzarian

أستاذ الأشعة التداخلية جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة العديد من أستاذة علاج الأورام والأشعة التداخلية .