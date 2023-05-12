عميدة بنات جامعة عين شمس تكشف شكل امتحانات الفصل الدراسى الثانى

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، أنه سوف يتم الاعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا من خلال موقع الكلية .

أشارت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، إلى أنه تم نشر فيديو توضيحي للطالبات لمساعدتهم في الورقة الامتحانية “البابل شيت ” .

أوضحت أن الكلية تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الفرق، وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الدكتورة أميرة أنه تم التأكيد على الالتزام بالمناهج والمقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعدادات الخاصة للامتحانات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات في موعدها المحدد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.