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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور السفير الكوري..

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس،  هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة، والوزير المفوض تشوي بيونج سون ورئيس المركز الثقافي الكوري  اوه سون هو، قبيل افتتاح فعاليا الدورة الرابعة عشر من مسابقة التحدث باللغة الكورية، والتي تستضيفها كلية الألسن بجامعة عين شمس.


حيث أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية والمشرف على القسم، أن التعاون المستمر بين الكلية والسفارة على مدار سنوات يأتى من حرص إدارة الكلية بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة على نشر الثقافة الكورية بين الطلاب المصريين ورفع درجة وعي الطلاب بالثقافة الكورية.

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وأشادت مجهودات السفارة في توفير مسابقات بجانب الكتب والمراجع التى تتيحها لدارسى  اللغة الكورية لرفع مستوى جودة متحدثي الكورية من طلاب الكلية، مشيرة إلى أن المسابقة حتى دورتها الثالثة عشرة عام ٢٠١٩ لا تقتصر فقط على مصر، ولكنها استضافت الطلبة الدارسين للغة الكورية من الأردن، والإمارات، والمغرب، وتونس، وأثيوبيا، وكينيا والعديد من الدول الأخرى؛ ليتنافسوا سويا عارضين مهاراتهم في التحدث باللغة الكورية،  ولكن هذه الدورة ولأنها الأولى بعد جائحة الكورونا، فاقتصرت على طلاب قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس فقط، ولكن نأمل أن تكون هذه الدورة بداية لنتطلق المسابقة في الأعوام القادمة على مستوى دولي.

 

كما أشار هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة إلى أن  التعاون السابق والمستمر أتى بثماره من خريجين يعملون في العديد من الشركات الكورية وغيرها من المجالات الثقافية التي تثري العلاقات بين البلدين.

 

قدم طلاب القسم عروضا متنوعة باللغة الكورية وتنوعت موضوعاتهم ما بين تجاربهم المختلفة أثناء تعلمهم اللغة الكورية وتجاربهم المتنوعة التي غيرت وأثرت في حياتهم.

عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس جامعة عين شمس السفير الكوري بالقاهرة السفير الكوري كلية الألسن السفارة الكورية بالقاهرة

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