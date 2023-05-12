قبل بدء الامتحانات.. بهذه الطريقة يستطيع الطلاب مراجعة المناهج أكثر من مرتين

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن جميع الطلاب يستعدون لامتحانات نهاية العام وبعض الطلاب يظنون أنه لا يوجد وقت كاف للمراجعة، مؤكدا أنه يوجد وقت كاف للمراجعة لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمة.

وأكد الدكتور حسن شحاتة على ضرورة اختيار المكان المناسب للمراجعة النهائية، والذى يجب أن يتسم بالهدوء والتهوية والإضاءة الجيدة وكذلك اختيارالتوقيت المناسب للمذاكرة ووضع جدول زمنى لتحديد مدة مذاكرة كل مادة، بحيث تستطيع الانتهاء من المواد فى وقت قصير.

وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، إلي أن عملية الدراسة الصحيحة تبدأ بقراءة الدرس قراءة سريعة وعامة، وذلك لأخذ فكرة عامة مشيراً إلى عدم حفظ كل جزء بشكلٍ مستقلٍ عن الآخر قراءة الدرس قراءة تفصيليةً ممعنة لتحفيز القدرة على التركيز، وبالتالي الحفظ السريع للمادّة ومحاولة إجابة الأسئلة العامة المطروحة في نهاية الدرس.

وتابع شحاتة ، أن الحفظ والمذاكرة تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل للحصول على نتائج مرضية، ولا بد من الإشارة إلى أن المراجعة لا تقتصر على الحفظ فحسب، وإنما يتوجب فهم المادة مما يسرع من القدرة على الحفظ، إضافة إلى أنه يثبت المعلومات، وهناك أمور مهمة لا بد من اتباعها لتسهيل الحفظ.

وشدد حسن شحاتة على تحديد النقاط المهمة والرئيسية، والحرص على تكرارها مراراً لتثبيتها في الذاكرة ع فهم النقاط التي تعتمد على الفهم بشكلٍ أساسي، مثل القوانين، والمعادلات الرياضية، وغيرها، ومن ثم حفظها و وضع أسئلة شاملة للدرس، والإجابة عنها.

وأوضحت أن التسميع طريقة مفيدة وناجحة، حيث يظهر تأثيرها الإيجابي أثناء الإجابة عن أسئلة الامتحان، وللتسميع أهميته المتمثلة في الآتي: يكشف مواطن القوّة والضعف. يحدد مواضع الخطأ،يثبت المعلومات، ويزيد القدرة على حفظها لفترات طويل.