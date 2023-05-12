عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس : الابتكار وريادة الأعمال حلول مثلى لاقتصاد أقوى

صدى البلد

عقدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة، المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة "اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل"، والذي يعقد على مدار يومي 10 و11 مايو الجاري.

شهد اليوم الثاني للفعاليات تنظيم مركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub جلسة مشتركة مع جامعة برلين التقنية بألمانيا TU Berlin، بحضور الدكتور   ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد البحيري المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، والدكتو ة. وئام محمود نائب المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا ، والدكتو اسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub وممثلين من أصحاب الشركات الناشئة بمصر.

إشتملت الجلسة على عرض تفصيلي لرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ حول النظام البيئي لريادة الأعمال ودعم الاستثمار في العقول الشابة في مجتمع التعليم العالي قدمها   الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حيث أكد أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية وأسواق العمل والصناع والمستثمرين من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

ثم قدم الدكتور محمد البحيري المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس رؤية المركز الاستراتيجية ودوره الهام في نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ودعم أصحاب العقول الريادية لتمكينهم من تكوين شركاتهم الناشئة لدعم عجلة الاقتصاد والتنمية بجمهورية مصر العربية. كما قدم سيادته نبذه عن الحلول المثلي وخطوات النجاح لتكوين الشركات الناشئة.

كما أشار الدكتور إسلام عدلي المشرف علي النشاط الطلابي بمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس في كلمته خلال الجلسة الي أهمية الإبتكار وريادة الأعمال في تكوين شخصية طلاب الجامعات المصرية وكيف أن الإبتكار وريادة الأعمال هما الحلول المثلي من أجل أقتصاد أقوي وحلول مستدامة تخدم رؤية مصر 2030. 

واسترسل للحديث عن مسابقة عين شمس تبتكر في نسختها الرابعة والتي تهدف الي لتشجيع الإبتكار والابداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بالجامعة وتزويد أبناء الجامعة من طلاب وباحثين وأعضاء هيئة تدريس وأصحاب شركات ناشئة بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق وشركات ناشئة.

وحاضر الدكتور Jan Kratzer المدير الأكاديمي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنيةTechnische Universität Berlin محاضرة عن التحول الأكاديمي بتأثير مستدام كما سلط الضوء علي التجربة الأكثر من رائعة التي يخوضها كلا من مركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس ومركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا من خلال برنامج ISI4 Egypt والمستمر لمدة ثلاث سنوات يخوض خلالها طلاب المركزين تجربة أكثر من رائعة مليئة بالإبتكار وريادة الأعمال والدعم التقني والفني.


ثم حاضر الدكتور Paul Wolf الباحث بمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية عن التحول الرقمي والاستدامة في ظل الإبتكار وريادة الأعمال وأشار سيادته عن امتنانه لجامعة عين شمس للتعاون الفعال الناجح بمشروع ISI4 Egypt.

وأوضحت الدكتورة وئام محمود نائب مدير مركز الإبتكار بجامعة عين شمس خلال حلقة النقاش بالجلسة أن برنامج ISI4 Egypt يعتبر الحل الأمثل للنمو الاقتصادي عن طريق التركيز على أنشطة واهمية Industry 4.0 من خلال أنشطة تعليمية لجميع الباحثين والشركات الناشئة لمستقبل متطور أكثر إبداعا.

كما حاضر المهندس بسام السعدني رئيس قسم التكنولوجيا ومؤسس Si-Ware Systems محاضرة أكثر من شيقة تعكس مدي التحول الذي شهدته الصناعة في الأونة الأخيرة وكيف أن الابتكار وريادة الأعمال هما المحرك الرئيسي للتقدم الصناعي وشرح نموذج متميز NeoSpectra.

ثم حاضر المهندس شريف النبراوي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ل VERO محاضرة شيقة عن أستخدام تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي 3D Scanning and Virtual Reality.

ثم شاركت المهندسة رحمة محسن رجب المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تجربتها الأكثر من رائعة في فاعليات مشروع ISI4 Egypt حيث أن رحمه إحدي الفائزين بمقعد في المدرسة الصيفية التي ستكون في جامعة برلين التقنية بألمانيا صيف 2023 القادم لعرض مشروعها Interactive Augmented reality for a learning phonetics.

وتحدثت الباحثة مشيرة غلاب مدرس علوم البيانات المعتمد من IBM عن استخدام التكنولوجيا في عمل نموذج ذكي لتحليل الجينوم الراديوي التكاملي وأيضا المهندسة مشيرة تعتبر إحدي الفائزين بمقعد في المدرسة الصيفية التي ستكون في جامعة برلين التقنية بألمانيا صيف 2023 القادم.


ثم استقبلت جلسة النقاش الأسئلة من الحاضرين وانتهت.

4b7fc346-a03d-4d45-bc83-f7a93df61056 (1)
4b7fc346-a03d-4d45-bc83-f7a93df61056 (1)
4b7fc346-a03d-4d45-bc83-f7a93df61056
4b7fc346-a03d-4d45-bc83-f7a93df61056
9b26420f-de2f-4e0b-a6fd-8f159c6d0640
9b26420f-de2f-4e0b-a6fd-8f159c6d0640
26c17682-8a67-4637-b8cc-b0971de81aeb (1)
26c17682-8a67-4637-b8cc-b0971de81aeb (1)
26c17682-8a67-4637-b8cc-b0971de81aeb
26c17682-8a67-4637-b8cc-b0971de81aeb
6412ee0b-119f-4f3c-ac7d-5446eb5ec3cc (1)
6412ee0b-119f-4f3c-ac7d-5446eb5ec3cc (1)
6412ee0b-119f-4f3c-ac7d-5446eb5ec3cc
6412ee0b-119f-4f3c-ac7d-5446eb5ec3cc
a4126635-41ab-4446-bb0f-67e0254740f6 (1)
a4126635-41ab-4446-bb0f-67e0254740f6 (1)
a4126635-41ab-4446-bb0f-67e0254740f6
a4126635-41ab-4446-bb0f-67e0254740f6
ef66eaeb-28f9-4ed4-8087-60855a83fc9e (1)
ef66eaeb-28f9-4ed4-8087-60855a83fc9e (1)
ef66eaeb-28f9-4ed4-8087-60855a83fc9e
ef66eaeb-28f9-4ed4-8087-60855a83fc9e
جامعة عين شمس المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة اقتصاد المعرفة لحياة أفضل مركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub صندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز الابتكار وريادة الأعمال النشاط الطلابى ASU-iClub

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

خدش شرفها وحرق جسدها | قرار عاجل من النيابة ضد والدة فتاة بالسلام

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

قبل مواجهة الأهلي والترجي| نجم الزمالك يوجه رسالة مثيرة للجماهير

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

قتل ابنته ذات الشهرين | ضجة بمواقع التواصل بسبب جريمة في العراق

أهلي جدة يقترب من "خيانة" موسيماني والتعاقد مع مدرب عالمي

البيت الأبيض: أمريكا رصدت تهديدات إيرانية في الخليج

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

خطيب المسجد الحرام: أكثر العبادات ذكرا بالقرآن فرضها الله من غير واسطة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

تجنب المخاطر.. هل تتحول عدوى الشعب الهوائية إلى ربو؟

اذهب للطبيب فورا.. حسام موافي يحذر من ظهور عرض لمرضى القولون

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ