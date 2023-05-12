عميد حقوق عين شمس: العنف ضد المرأة يلغي تمتعها بالحريات الأساسية

عقدت وحدت مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس جلسة بعنوان "قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل".

افتتح الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق رئيس الجلسة، موضحا أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وأشار إلى أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل، ويعد العنف ضد المرأة من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.

وتابع أن للمرأة الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية .

وأوضحت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة مجلس النواب المصري دور المجلس التشريعي في مناهضة العنف ضد المرأة في ضوء القوانين المستحدثة .

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