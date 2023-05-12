التجربة الإسبانية للحد من العنف ضد المرأة حاضرة في جامعة عين شمس

عقدت وحده دعم المرأة ومناهضة العنف جامعة عين شمس جلسة بعنوان " دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة " للمؤتمر العلمي التاني لوحدات مناهضة العنف بجامعة عين شمس

ياتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل " ، وتحت إشراف الدكتورو هند الهلالي المدير التنفيذي لوحده دعم المرأة ومناهضة العنف جامعة عين شمس.

عقدت الجلسة برئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، الدكتورة نادية حليم مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، الدكتورة نادية زخاري مقرر لجنه البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة ووزيرة البحث العلمي سابقا، ا.د فريدريك مير مدير مكتب الامم المتحده للسكان بمصر ، الدكتورة دينا شكري رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب القوات المسلحة وعضو المجلس القومي للمرأة لجنه البحث العلمي .



وشارك بالحديث كل من ا.شيماء نعيم مدير ادارة التخطيط الأستراتيجي بالمجلس القومي للمرأة، ا. سالي ذهني مدير البرامج بالأمم المتحدة للسكان ، ا. ماريا ترانكوو و ا. ايفا ساويرس بعرض التجربة الإسبانية الوطنية للحد من العنف ضد المرأة ، ا.مني الغزاني مدير وحده مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، المستشار احمد النجار المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة ، ا. الهام شاهين امين عام مساعد مجمع البحوث الأسلامية ،المستشار محمد شعبان مساعد وزير العدل السابق و رئيس محكمة جنايات القاهرة ، د.وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال ، ا.د سمية سامي صبري استاذ مساعد قسم الأنجليزية كلية الآداب جامعة عين شمس بورقة عن المجتمع المدنى وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا – روتاري.

إفتتحت ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المؤتمر العلمي التاني لوحدات مناهضة العنف بجامعة عين شمس ، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل " حيث أشارت بأن الدولة المصرية وضعت ملف تعزيز وترسيخ لحقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية ، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها ، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والمساهمة في تعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقوم بدور خط الدفاع الأول لصحة الأسرة والمشاركة في التوعية والتثقيف الصحي بانتظام وايلاء اهتمام خاص بالممارسات الضارة بصحة المرأة.

أبرز ا.د نظير عياد دور الأزهر في مواجهة المشاكل الإجتماعية وخاصة المشاكل الأسرية والعنف الاسري وماه المبادرات والخدمات والجهود المبذولة في توعية الشباب كمبادرة "لم الشمل" .

قامت د.رشا محمد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة التضامن بعرض الخدمات المقدمة من وزارة التضامن للمرأة المعيلة والريفية والغارمات وألقت الضوء عن بيوت الإواء وقدمت للسيادات التي تعاني من عدم وجود مسكن للمعيشة وتعرضن للعنف الاسري داخل المحافظات .

المشاركات والمتحدثين اشتملت علي :

شيماء نعيم اوضحت دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة بجميع طوائفها داخل المجتمع المصري والمبادرات التي تستهدف المرأة المعيلة والشابة وأوضحت دور المجلس في دعم وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات المصرية .

سالي ذهني تعريف دور الأمم المتحدة للسكان في دعم وحدات مناهضة العنف ودعم المشاريع والمبادرات الخاصة بمناهضة العنف وتمكين المرأة .

قامت ا.د هند الهلالي و د.أماني عبد العال بعرض احد نماذج النجاح لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف جامعة عين شمس من خلال إستعراض بحث علمي بعنوان تأثير برامج الدعم النفسي عن الحاله النفسية للناجيات من قتل النفس من التسمم داخل مركز علاج التسمم بجامعة عين شمس والتي تعرضنا عنف اسري تحت إشراف ا.د جيهان بشري مدير مركز علاج التسمم .

د.ماريا ترانكو مدير البرامج دعم المراة ومناهضة العنف داخل برنامج الشراكة الاسباني التابع للسفارة الاسبانية بمصر بعرض التجربة الاسبانية الناجحة في مناهضة العنف ضد المراة وعمل بروتوكول وطني وخطة لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة .

اوضحت الهام شاهين دور الازهر وما الرسائل التي ارسلها فضيلة الامام الشيخ أحمد الطيب راي الازهر ودوره في مواجهة العنف والزواج المبكر والمواريث .

المستشار محمد شعبان مساعد وزير العدل السابق بتقديم ورقة عمل عنوان في ظل القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .

د.حنان درباشي عرض قصة نجاح عن دور مؤسسة مصر الخير لدعم المرأة وخاصة المرأة المعيلة والغارمات .

ا.د وئام نائب مدير مركز الابتكار بشرح دعم جامعة عين شمس في تمكين رائدات الاعمال من الطالبات وما قصص النجاح الناتجة من تلك البرامج.

اد.سمية سامي استاذ مساعد بقسم الانجليزية كلية الآداب جامعة عين شمس تقديم ورقة عمل عن دور المجتمع المدني لتمكين المرأة في حاجة نجاح روتاري .

قام ا.د أيمن الدهشان رئيس مجلس إدارة المركز النموذجي للمكفوفين بعرض حاله نجاح للمركز في دعم السيدات من المكفوفات والأمهات من لديهم أطفال مكفوفين .

د.نداء الحديدي بعرض قصة نجاح عن دور المجتمع المدني في دعم رائدات الاعمال داخل المجتمع المصري .



وعقبت الجلسة عرض لنماذج طلابية نموذج محاكاة لمعرض تراثنا ما الدور الداعم لهذه السيدات والمعارض اليدوية التي تدعم المرأة المعيلة.

وفي الختام قامت ا.د هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بتكريم وشكر الحضور .

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