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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: التخصصات البينية تفتح آفاقا جديدة في البحث العلمي

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكدت الدكتورة أمل شمس الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، علي  اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم العالي، والتوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة أمل شمس ، أن  الوزارة توجهت بشكل كبير لاستحداث البرامج البينية التى تمكن الطالب من دراسة اكثر من تخصص فى وقت واحد، ومن ثم تتيح له تعددية فرص العمل.


وشددت الدكتورة أمل شمس على اتخاذ خطوات لتشجيع أعضاء التدريس للتقدم للترقيات فى العلوم البينية والعلوم الجديدة بالإضافة إلى  أهمية عمل إطار مرجعى للبرامج البينية يوضح مواصفات الخريج والمهارات والمعارف المكتسبة ومتطلبات الالتحاق.

وتابعت أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، يجب التوسع فى تدريب الكوادر البشرية بالجامعات على مهارات إعداد البرامج البينية  وعمل دراسات باحتياجات سوق العمل ومتطلباته.

وأشارت شمس إلى أن البرامج البينية تسمح  بالدمج بين أكثر من تخصصين علميين،وتعمل على سد الثغرات التي خلفتها البرامج القائمة على التخصص.

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ونوهت أن البرامج البينية تساعد في حل مشكلات واقعية من خلال تكامل أكثر من تخصص علمي، وتناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتعمل على إزالة الحواجز بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي لها، كما تطور هذه البرامج مهارات التفكير البيني لدي الطلاب بحيث يكونون قادرين على تحليل رؤي من منظورات مختلفة وقادرين على الإبداع في مجالات متكاملة.

 

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